Nagelsmann poludio na suce nakon ispadanja Njemačke: ‘Potpuni skandal’

Njemačka je izjednačila preko Havertza u 54. minuti, nakon što je Julio Enciso u prvom dijelu donio prednost Paragvaju. Ipak, do kraja regularnog dijela i produžetaka rezultat se više nije mijenjao.

Veliku kontroverzu izazvala je situacija iz 102. minute, kada je pogodak Taha poništen nakon VAR provjere zbog prekršaja. Izbornik Julian Nagelsmann taj je trenutak nazvao “potpunim skandalom”.

Nakon poraza, Nagelsmann je poručio i kako njegova budućnost nije u njegovim rukama te da ostaje na raspolaganju ako ga savez želi zadržati.