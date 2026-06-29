VIDEO / Njemačka uzvratila Paragvaju golom Havertza

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(AP Photo/Charles Krupa) via Guliver Image

U trećoj utakmici nokaut-faze Svjetskog prvenstva u Sjevernoj Americi snage su odmjerili Njemačka i Paragvaj. Gledajući nastupe u grupnoj fazi, očekivalo se da će Njemačka južnoameričku reprezentaciju poraziti bez većih problema, no to se nije dogodilo.

Paragvaj se sjajno branio u prvom dijelu, a kada su dobili priliku za napad to su i iskoristili. Nakon jednog udarca iz kuta lopta se odbila ponovno u noge Paragvajaca koji su odigrali lijepu akciju. Nju je udarcem glavom realizirao njihov najbolji igrač Julio Enciso za 1:0 i prvi gol Paragvajaca u nokaut-fazi svjetskih prvenstava.

Povijesni pogodak Paragvaja pogledajte OVDJE.

Ipak, Nijemci su početkom drugog dijela ipak pronašli način za pogodak. S lijeve strane ubacio je Florian Wirtz, a loptu je u mrežu usmjerio Kai Havertz koji je navikao zabijati važne golove.

Izjednačujući pogodak pogledajte OVDJE.

Njemačka je imala dominaciju u ostatku susreta, a veliku priliku imao je strijelac pogotka Havertz. Ponovno mu je ubacio Wirtz, ali sjajno je na vratima Paragvaja reagirao Orlando Gill.

Imao je Elf i dalje kontrolu utakmicu, ali do pogotka nisu došli pa smo u trećoj utakmici nokaut-faze otišli u prve produžetke.