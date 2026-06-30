Nogometna ludnica u Paragvaju: Predsjednik proglasio državni praznik nakon rušenja Njemačke

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Guliver

Paragvaj je utorak proglasio državnim praznikom nakon što su paragvajski nogometaši u ponedjeljak u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva eliminirali Njemačku nakon izvođenja jedanaesteraca i plasirali se u osminu finala.

“Paragvaj se nikad ne predaje!! Državni praznik, dovraga!”, objavio je predsjednik zemlje Santiago Peña na mreži X, slaveći podvig “Albirroje”. Paragvajci su priredili iznenađenje sinoć eliminirajući četverostrukog svjetskog prvaka Njemačku u napetom izvođenju jedanaesteraca (1-1, 4-3 na jedanaesterce).

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Utorak, 30. lipnja 2026., bit će državni praznik, ubrzo nakon toga objavio je Ured predsjednika.

“Rekao bih da je državni praznik rijetka stvar, a moć nogometa je prekrasna”, rekao je Gustavo Alfaro, argentinski izbornik Paragvaja, obraćajući se novinarima.

“Neka cijeli Paragvaj uživa u njemu!”, pozvao je.

U srcu glavnog grada, Asuncióna, tisuće navijača okupile su se kako bi bodrile svoju reprezentaciju koja će se u osmini finala suočiti s pobjednikom utakmice između Francuske i Švedske koja se igra u utorak.