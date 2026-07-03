Modrić i Ronaldo ispisali povijest: Ovo nikad nije viđeno na Svjetskim prvenstvima

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AP Photo/Mike Stewart via Guliver

Duel za povijesne knjige!

Dvoboj Hrvatske i Portugala u osmini finala Svjetskog prvenstva u Torontu donio je povijesni trenutak još prije prvog sučevog zvižduka. Kapetani Luka Modrić i Cristiano Ronaldo postali su prvi nogometaši stariji od 40 godina koji su na svjetskim prvenstvima istrčali jedan protiv drugoga.

Riječ je o dvojici igrača koji su obilježili jednu eru svjetskog nogometa. Od 2012. do 2018. dijelili su svlačionicu Real Madrida, gdje su zajedno proveli šest sezona i odigrali čak 222 utakmice. U tom razdoblju osvojili su četiri naslova u Ligi prvaka, dva Svjetska klupska prvenstva, tri europska Superkupa, jedan naslov prvaka Španjolske, jedan Kup kralja i jedan španjolski Superkup, postavši jedan od najuspješnijih tandema u povijesti kluba.

Obojica su iza sebe ostavili dubok trag i na svjetskim prvenstvima. Modriću je turnir 2026. peti u karijeri, nakon nastupa 2006., 2014., 2018. i 2022., a susret protiv Portugala bio mu je 21. utakmica na svjetskim prvenstvima. Ronaldo, kojemu je ovo također peti uzastopni nastup na svjetskoj smotri (2006., 2010., 2014., 2018., 2022. i 2026.), protiv Hrvatske je upisao 27. nastup na svjetskim prvenstvima.

Ovaj okršaj ostat će upisan u povijest Svjetskih prvenstava kao prvi međusobni dvoboj dvojice igrača starijih od 40 godina, ali i kao moguće posljednje svjetsko prvenstvo dvojice nogometnih velikana koji su više od dva desetljeća obilježavali svjetski nogomet.