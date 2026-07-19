Mbappe je uspio ono što nije nitko prije njega u povijesti nogometa

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AP Photo/Rebecca Blackwell via Guliver

Kylian Mbappé nije morao ni zaigrati u finalu Svjetskog prvenstva kako bi ispisao novu stranicu nogometne povijesti. Francuski kapetan turnir je završio s deset pogodaka i postao prvi igrač koji je dvaput osvojio Zlatnu kopačku za najboljeg strijelca svjetskih prvenstava.

Posebnu težinu njegovu uspjehu daje činjenica da je obje nagrade osvojio uzastopno. Prvu Zlatnu kopačku osvojio je na Mundijalu u Kataru 2022., kada je postigao osam pogodaka, a četiri godine kasnije nadmašio je taj učinak s deset golova, iako je Francuska završila natjecanje porazom od Engleske u utakmici za treće mjesto.

U spektakularnom susretu koji je završio pobjedom Engleske 6:4 Mbappé je zabio dva gola i upisao asistenciju te tako prestigao Lionela Messija na vrhu ljestvice strijelaca prije samog finala. Nitko prije njega nije uspio dva puta biti najbolji strijelac Svjetskog prvenstva, a kamoli to ostvariti na dva uzastopna izdanja natjecanja.

Na posljednja dva Mundijala, u Kataru te Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku, Mbappé je postigao ukupno 18 pogodaka. Time je došao do ukupno 22 gola na svjetskim prvenstvima i postao najbolji strijelac u povijesti ovog natjecanja.

Jedini koji ga je mogao prestići bio je Lionel Messi. Argentinski kapetan u finale protiv Španjolske ušao je s osam pogodaka, no nije uspio smanjiti zaostatak jer Argentina tijekom 120 minuta nije pronašla put do mreže. Španjolska je slavila 1:0 nakon produžetaka i osvojila svoj drugi svjetski naslov, dok je Mbappé, unatoč tome što je ostao bez medalje, kući ponio rekord koji dosad nije ostvario nijedan nogometaš – dvije uzastopne Zlatne kopačke i mjesto među najvećim igračima u povijesti svjetskih prvenstava.