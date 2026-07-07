Kolumbija ostala bez bitnog prvotimca za ogled sa Švicarskom

Za kolumbijskog reprezentativca Jhona Cordobu svjetsko prvenstvo je gotovo zbog ozljede koju je zadobio u utakmici šesnaestine finala protiv Gane, izjavio je kolumbijski izbornik Nestor Lorenzo dan uoči utakmice osmine finala protiv Švicarske.

“Neće moći igrati u nastavku turnira”, rekao je Lorenzo. “Nažalost, više nam nije na raspolaganju.”

Lorenzo nije otkrio pojedinosti o prirodi Cordobine ozljede, no potvrdio je da je među igračima kružio virus, dodavši da su svi trenutno zdravi i dobro se osjećaju.

Prema pisanju kolumbijskih novina El Tiempo, Cordoba je pretrpio puknuće aduktora na lijevoj nozi.

U Europi je 33-godišnji Cordoba igrao za njemačke klubove Mainz, Köln i Herthu. Od ljeta 2021. godine ovaj je napadač član ruskog kluba Krasnodar.