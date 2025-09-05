Gattuso: Moja Italija neće biti lijepa, nego prljava

Podijeli :

xLisaxGuglielmi IPAxSportx xipa-agency.netx via Guliver

Gennaro Gattuso večeras u Bergamu protiv Estonije (20:45) debitira kao izbornik Italije u kvalifikacijama za SP.

Naslijedio je smijenjenog Luciana Spallettija nakon lošeg starta, pobjede protiv Moldavije (2:0) i teškog poraza od Norveške (0:3). Tri i pol mjeseca nakon odlaska iz Hajduka, Gattuso će voditi Azzurre koji su propustili zadnja dva Svjetska prvenstva i sada traže povratak na svjetsku smotru.

“Nemam vremena za emocije, previše je odgovornosti na meni. Možda ću osjetiti nešto tijekom himne, kad ugledam roditelje na tribini i pomislim na svoju sestru. Ali neću spavati zbog misli – onoga što sam napravio danas i što me čeka sutra ujutro – a ne zbog emocija”, rekao je Gattuso uoči debija, a onda otkrio kako će igrati njegova Italija:

“Mora postojati poniznost. Ako se pogriješi dodavanje, onda treba razmišljati kao jedan i ispraviti grešku. Arogancija pak služi da se proba teži potez – i ako ne uspije, nema veze, dokle god se ništa ne poklanja. Pogreška se može dogoditi, ali kad je napraviš, ne smiješ stati, misleći da će suigrač popraviti umjesto tebe.”

Gattuso ističe da je u nacionalnoj momčadi nužan poseban pristup:

“S reprezentacijom se uvijek mora razmišljati o pobjedi, čisto ili prljavo, ali postoji samo jedan mentalitet: da smo ne lijepi, nego prljavi. Tako je oduvijek za Italiju: osjećaj pripadnosti, pomaganje, ne odustajanje ni milimetra. To je naša snaga od pamtivijeka: znati patiti u rovovima, kvaliteta sama po sebi nije dovoljna. To želim usaditi svojim igračima, a oni to moraju izvući iz sebe.”

