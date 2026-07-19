Emotivna poruka Messija prije finala: ‘Nikada nam ovo neće moći izbrisati’

“Najbolji dio svih ovih godina nikada nisu bile samo titule, već samo putovanje: dijeljenje svakodnevice s ovom momčadi, zajedničko natjecanje, podizanje sebe u teškim vremenima i uživanje u svakom koraku.”

Messi je zahvalio suigračima, stručnom stožeru i svima koji sudjeluju u radu reprezentacije te poručio da je momčad već ostavila veliki trag:

“Što god se sutra dogodilo, ova momčad već je napisala priču koju nikada nećemo zaboraviti i nitko je neće moći izbrisati. Vamos, Argentina.”

Nakon što je prije četiri godine Argentinu odveo do svjetskog naslova, Messi sada ima priliku osvojiti drugi uzastopni Mundijal. Ako Argentina svlada Španjolsku, postat će tek treća reprezentacija u povijesti koja je obranila naslov svjetskog prvaka, nakon Italije (1934., 1938.) i Brazila (1958., 1962.).

Unatoč tome što ima 39 godina, Messi je i dalje jedan od najvažnijih igrača svoje reprezentacije. Na ovom prvenstvu postigao je osam pogodaka i dodao četiri asistencije.