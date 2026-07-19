Čabraja za SK najavio finale Svjetskog prvenstva: ‘Španjolska je mali favorit, a ovaj igrač ostao je najveći dužnik’

“Po polufinalnim utakmicama finale između Španjolske i Argentine je apsolutno zasluženo. Vjerovao sam da će Francuska u finale, ali Španjolska je tu utakmicu izdominirala i radila im probleme. Ne znam je li Francuska u 90 minuta stvorila pravu šansu ili polušansu.

S druge strane, Argentina se protiv Engleske nametnula posljednjih 25 minuta i zasluženo ušla u finale. U ovom trenutku su i Španjolska i Argentina tamo gdje trebaju biti, s obzirom da su jedni europski, a drugi svjetski prvaci. Dobili smo finale s dvije momčadi koje su najbolje u proteklom ciklusu.”

Uoči dvoboja za naslov svjetskog prvaka, hrvatski trener malu prednost daje Španjolskoj, ali ističe da razlika nije velika.

“U ovom trenutku Španjolska je mali favorit. Nije to neki veliki postotak, ali ipak sam za njih u ovom trenutku.”

Čabraja je tijekom razgovora analizirao i najveće zvijezde finala, među kojima su Lionel Messi i Lamine Yamal, te istaknuo njihovu važnost za igru svojih reprezentacija. Osvrnuo se i na rad argentinskog izbornika Lionela Scalonija, koji je od momčadi stvorio jednu od najstabilnijih reprezentacija svijeta.

Cijeli razgovor pogledajte u videu iznad.