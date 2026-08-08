Šnajder na Swiatek u četvrtfinalu Toronta

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AP Photo/Thibault Camus via Guliver

Prvi četvrtfinalni par na WTA 1000 turniru tenisačica u Torontu čine Poljakinja Iga Swiatek i Diana Šnajder.

Swiatek je u susretu 4. kola nadigrala Ukrajinku Martu Kostjuk sa 3-6, 6-1, 6-2, dok je potom Šnajder sa 6-3, 6-3 bila bolja od Amerikanke Jessice Pegule.

Swiatek prva četvrtfinalistica WTA turnira u Torontu

4. KOLO:

Diana Šnajder (15) – Jessica Pegula (SAD/3) 6-3, 6-3

Iga Swiatek (Polj/7) – Marta Kostjuk (Ukr/10) 3-6, 6-1, 6-2

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