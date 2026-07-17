Otkrivena tajna sjajne forme Danija Olma: ‘Slično prakticiraju Messi i Đoković’

Podijeli :

AP Photo/Abbie Parr via Guliver

Dani Olmo jedan je od najboljih igrača Španjolske na Svjetskom prvenstvu, a njegov nutricionist otkrio je "tajne" iza njegovih sjajnih predstava.

Španjolska je u polufinalu Svjetskog prvenstva potpuno nadigrala Francusku i zasluženo izborila finale. Momčad Luisa de la Fuentea tijekom cijelog turnira oduševljava kolektivnom igrom u kojoj nema pojedinaca koji iskaču u prvi plan. Svi igrači podređeni su momčadi, što je “Furiji” donijelo priliku da osvoji naslov svjetskog prvaka.

Jedan od najvažnijih kotačića tog sustava je Dani Olmo. Veznjak Španjolske povezuje obranu i napad, kreira prilike za suigrače, a upravo je njegovom asistencijom Pedro Porro potvrdio pobjedu protiv Francuza.

Olmov nutricionist Javier Fernández u razgovoru za Diario As otkrio je kako je tekao proces pripreme za Svjetsko prvenstvo te na koji je način veznjak stigao do vrhunske fizičke forme.

“Analiziramo krvnu sliku igrača i na temelju toga osmišljavamo sezonu. Ove godine, s Danijem, sve smo usmjerili prema Svjetskom prvenstvu. Ali nisam samo ja, imajte na umu! Ostatak njegove momčadi i njegova obitelj ga podržavaju; to je ključno”, započeo je Fernandez.

“Jedna od najvećih promjena odnosila se na prehranu. Gluten nije u potpunosti izbačen, ali je njegova konzumacija svedena na minimum. Fernández smatra da takav režim može pomoći u smanjenju upalnih procesa u organizmu, ubrzati oporavak i smanjiti mogućnost ozljeda. Sličan način prehrane posljednjih godina prihvatili su brojni vrhunski sportaši, među kojima su Dani Carvajal, Lionel Messi, Ivan Rakitić, Marcos Llorente, Novak Đoković i Anthony Joshua.”

Osim toga, Olmo je u svoj program uključio i povremeni post, ali u znatno blažem obliku nego neki njegovi suigrači.

“Uz promjene u prehrani, Olmo je u svoju rutinu uveo i povremeni post. Ipak, za razliku od nekih suigrača koji ga prakticiraju strože, poput Marcosa Llorentea i Alejandra Grimalda, kod njega se provodi samo u danima kada su treninzi manjeg intenziteta. Cilj je organizam naučiti učinkovitijem korištenju energetskih zaliha, što se dugoročno odražava na fizičku spremu”, priča Fernandez.

Prema riječima članova stručnog stožera, novi režim dao je konkretne rezultate. Ističu da je Olmo povećao mišićnu masu, rjeđe se ozljeđuje te je iz utakmice u utakmicu podizao razinu svojih nastupa.

Zanimljiv dio njegova programa oporavka predstavlja i večernji obrok koji podsjeća na dječju kašicu. Sastoji se od rižine kreme, mlijeka i proteina te ga Olmo najčešće konzumira nakon razdoblja s velikim brojem utakmica. Fernández objašnjava da takva kombinacija potiče regeneraciju mišića, ali naglašava kako je jednako važno pravilno odrediti kada će se koristiti.

“Rezultati takvog pristupa vidljivi su i na terenu. Olmo je na Svjetsko prvenstvo stigao u odličnoj fizičkoj formi. Statistika dodatno potvrđuje njegov doprinos, među ofenzivnim veznim igračima zauzima šesto mjesto po prosječno prijeđenoj udaljenosti od 9,4 kilometra po utakmici te peto po broju ubrzanja. Time je ponovno postao jedan od najvažnijih igrača izbornika Luisa de la Fuentea, baš kao i tijekom osvajanja Europskog prvenstva”, piše As.