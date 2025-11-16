Dalić: Dat ćemo šansu onima koji nisu igrali. Modrić? Publika u Crnoj Gori zaslužuje ga vidjeti

Podijeli :

AP Photo/Darko Bandic via Guliver

Hrvatska nogometna reprezentacija sutra od 20:45 u Podgorici igra posljednju utakmicu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo protiv Crne Gore.

Iako je već osigurala izravan plasman na turnir koji će se iduće godine održati u SAD-u, Kanadi i Meksiku, Dalićeva momčad i dalje ima motiv – pobjedom želi zadržati šanse za mjesto u prvom bubnju ždrijeba. Vučinić: Poštujemo Hrvatsku, ali nema straha VIDEO / Ivanković za SK: Dalić mi je kao igrač vodio sastanak u svlačionici i preokrenuo poraz u pobjedu Za to će, uz trijumf u Podgorici, trebati i da Italija i Njemačka u svojim posljednjim susretima ne osvoje sve bodove. Hrvatska je u dosadašnjih sedam kola ostvarila šest pobjeda i jedan remi te s impresivnom gol-razlikom 23:2 potvrdila odlazak na Mundijal. Izbornik Zlatko Dalić na konferenciji za medije najavio je moguće rotacije.

“Osigurali smo plasman, ali za nas nisu gotove kvalifikacije, čeka nas teška utakmica, idemo završiti kvalifikacije kako smo i počeli. Neće nam biti lagano, čeka nas motiviran protivnik. Idemo s maksimalnom snagom, dat ćemo šansu igračima koji nisu igrali”, rekao je Dalić u uvodu.

Na konferenciji za medije bio je i branič Josip Šutalo:

“Maksimalno smo motivirani, idemo završiti ove kvalifikacije bez poraza. Svjesni smo da se moramo boriti i dokazivati za svoje mjesto.”

“Nakon dugo godina sam u Crnoj Gori, proveo sam tu lijepe trenutke, ostalo mi je u lijepom siječanju. Imali smo puno stresa i problema, imala ih je i Crna Gora. Imaju novog izbornika, nove igrače, to im je prilika za dokazivanje, tako da će nam biti teško.

Svakome tko se bavi ovim poslom osjeća čast voditi reprezentaciju. Ponosan sam i na uspjehe, nema veće časti. Zbog toga i postižemo tako dobre rezultate. Talentirani smo, no svi koji igraju i koji su u stručnom stožeru imaju tu čast. Najkompletniji igrač Crne Gore kroz povijest? Savičević, Mijatović… Bilo je tu puno kompletnih igrača kroz povijest u Crnoj Gori, nastavio je Dalić.

“Izbornik malo više zna od mene, ne znam koga bih izdvojio, ne želim pričati o pojedincima. Imaju dosta kvalitete sadašnji reprezentativci. Kao što je i Modrić rekao, čast mi je igrati za reprezentaciju. Svi smo motivirani i želimo dati najbolje od sebe”, rekao je Šutalo.

Poslat ćemo najjači mogući sastav, ovisi o tome tko je najsvježiji i najodmorniji. Nema tu velike razlike, dat ćemo priliku napadačima koji nisu igrali. Tu su i Luka, Perišić i Kramarić. Rasporedit ćemo snage, želimo biti konkretni. Crna Gora je promijenila neke stvari u veznom redu, imaju puno mladih igrača. To je mlada reprezentacija koja se želi dokazati i to je najopasnije”, rekao je Dalić.

“Utakmica na Maksimiru nije pravo mjerilo, igrali su s igračem manje, promijenili su izbornika. Obrana? Odradit ćemo posao najbolje moguće, nema potrebe govoriti o individualnoj kvaliteti. Igrali smo protiv dosta jakih reprezentacija, idemo postepeno, sljedeći cilj nam je proći grupu na SP-u. Modrić? Meni osobno znači samo njegova pojava, nazvao me i kad mi je bila teška situacija u klubu za podršku”, rekao je Šutalo.

“Publika u Crnoj Gori zaslužuje vidjeti Luku Modrića. Luka će igrati sigurno. On je svjetski vrh nogometa i ovo je prilika da to pokaže i u Podgorici. Nećete biti uskraćeni”, rekao je Dalić za kraj.