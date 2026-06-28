Dalić je posebno pohvalio mladog veznjaka: Nitko tako brzo nije došao do statusa glavnog igrača

Zlatko Dalić je na konferenciji za medije komentirao obojicu. Dalić već neko vrijeme hvali Petra Sučića, ali ovaj put njegove riječi imaju posebnu težinu. Jasno je da reprezentacija više ne može bez mladog veznog igrača, no izbornik ističe da nitko tako brzo nije postao ključni igrač Hrvatske.

“Sučić je jedan od primjera igrača koji je jako brzo došao do statusa glavnog igrača reprezentacije”, kazao je pa naglasio. “Možda i najbrže, igra jako dobro. Ima motoriku, uporan je, ima karakter i kvalitetu. Pozicija mu odgovara, osvojio je i titulu s Interom. Jučer je bio jako dobar, pomagao je Luki u obrani, u fazi napada znamo kakav je. Rad mu se isplatio.”.

Za Sučića se i prije turnira znalo da mora biti nositelj igre, ali Vlašić je protiv Gane nenadano upao u prvu postavu i odlično reagirao. U prvom poluvremenu zatresao je stativu, u drugom zabio, a Dalić ističe njegov marljivi rad.

“Vlašić je imao svojih uspona i padova u reprezentaciji, tako i u klubovima. Jednom je isto bio jedan od glavnih igrača u reprezentaciji, sada je imao odličnu sezonu u Torinu. Ima duel, žestinu, šut. Nakon dugo vremena došao je potpuno zdrav i spreman. Nije odustao, svaki dan je bio sve bolji”, zaključio je izbornik.