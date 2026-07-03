Bivši Vatreni za SK otvorio dušu o VAR skandalu: ‘Hrvatska je drastično oštećena!’

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AP Photo/Mike Stewart via Guliver

Bolno ispadanje hrvatske reprezentacije u šesnaestini finala Svjetskog nogometnog prvenstva protiv Portugala za Sport Klub je komentirao Nikola Jurčević, bivši hrvatski reprezentativac koji trenutačno radi u Hrvatskom nogometnom savezu kao tehnički savjetnik za mlađe uzraste. S obzirom na to da Jurčević iza sebe ima bogatu igračku i trenersku karijeru, te je godinama radio u stožeru Slavena Bilića kao njegov prvi pomoćnik, svaka njegova riječ ima težinu.

Na pitanje kako je vidio utakmicu protiv Portugala i poništen gol za 2:2 u zadnjim sekundama, 59-godišnji Jurčević za Sport Klub je rekao:

Bjelica za SK: To je bila očigledna greška suca, a ovakvu Hrvatsku dugo nisam vidio Ivanković za SK: To da je rame u zaleđu, to stvarno ne prihvaćam! Pa ne trčiš da ti je tijelo unazad, nego naprijed

“S jedne strane tu je velika tuga jer smo bili tako blizu, a mislim da smo malo i oštećeni. S druge strane prisutan je jedan ponos, jer smo pokazali cijelom svijetu koliko Hrvatska može. Drugo poluvrijeme smo držali Portugal u šahu i jednostavno bili smo na korak od fantazije… Gledajući, za razliku od prvog poluvremena gdje se Portugal nametnuo, mi smo u nastavku bili momčad koja je diktirala, stvarala više šansi, tako da bih se mogao složiti, sigurno je to jedno od najboljih, a možda i najbolje poluvrijeme naše reprezentacije u povijesti. Bio sam dio one generacije koja se spremala za Francusku 1998. i ne sjećam se tako dobrog poluvremena”, naglašava bivši Vatreni.

“Drastično smo oštećeni, suđenje je bilo na strani Portugala”

Završnica utakmice donijela je pravi šok nakon što je Jošku Gvardiolu poništen izjednačujući pogodak koji bi Hrvatskoj donio produžetak. Jurčević tvrdi kako su brojna ugledna imena već potvrdila da je sudac pogriješio:

“Izjave koje sam pročitao po raznim stranim medijima, od poznatih trenera i komentatora, od Španjolaca, Engleza i tako dalje, nedvosmisleno pokazuju da je Hrvatska tu bila drastično oštećena! U utakmici tolikog uloga odluka suca, odnosno situacija, mora biti 100 posto čista i jasna! Ako to nije tako, onda se gol priznaje i točka! Ostaje nam žal zbog tog poraza, ali definitivno su sve sporne situacije išle na stranu Portugala”, istaknuo je Jurčević, te dodao:

“To vrijedi i za penal i za neke druge faulove u igri. Vidjeli smo masu takvih situacija koje završavaju držanjem, a na kraju ga na vrijeme pušta, a sudac svira jedanaesterac.”

Na pitanje kako ispada da je Portugal postao svojevrsna ‘crna mačka’, jer ih Hrvatska još nije dobila u službenoj utakmici, Jurčević podsjeća na iznimnu individualnu klasu njihovih igrača:

“Gotovo svi njihovi igrači nastupaju za nogometne velikane kao što su PSG, Manchester City i drugi giganti. Zato je još veća žal, jer smo tu veliku momčad u drugom poluvremenu apsolutno nadigrali i zaslužili smo barem taj produžetak.”

“Najveća je greška potencirati Modrićeve godine”

Usprkos bolnom porazu, Jurčević vuče paralelu s kultnim ispadanjem od Njemačke 1996. godine na Euru, nakon kojeg se rodila brončana generacija koja je na SP 1998. oduševila svijet. Vjeruje u jednako blistavu budućnost današnje ekipe, a posebno se osvrnuo na Luku Modrića i medijsku fiksaciju njegovim godinama.

“Luka Modrić je jednostavno fenomen. U njegovim godinama djelovati toliko kvalitetno, rastrčano i spremno – to je nešto nevjerojatno. Možda je najveća greška što se stalno potencira koliko godina ima Luka Modrić… To što je u 41. godini života uopće nije bitno. Stalno se potenciraju te godine, a mislim da bi se te teme kod igrača takve prezentacije trebale zaboraviti. Njegov učinak ne bi trebao biti vezan samo za godine jer još uvijek igra na visokoj razini”, zaključio je Nikola Jurčević.