Bivši sportski direktor Osijeka žestoko kritizirao Ancelottija zbog Neymara: ‘Ne razumijem kako…’

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AP Photo/Seth Wenig via Guliver

Odluka brazilskog izbornika Carla Ancelottija da na popis reprezentacije uvrsti Neymara izazvala je podijeljene reakcije u Brazilu. Dok jedni smatraju da je poziv jednom od najvećih nogometaša u povijesti zemlje potpuno očekivan, drugi drže da njegova trenutačna forma ne opravdava mjesto u reprezentaciji.

Među kritičarima se istaknuo sportski direktor Flamenga José Boto, nekadašnji sportski direktor Osijeka, koji smatra da je Ancelotti nepravedno zanemario Flamengovog napadača Pedra.

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Neymar je u posljednja dva mjeseca za Santos odigrao samo dvije utakmice, a klub je pažljivo upravljao njegovim minutama kako bi izbjegao nove probleme s ozljedama. Zbog toga nije nastupio u prvoj utakmici Svjetskog prvenstva, a izostao je i iz susreta protiv Maroka (1:1) i Haitija (3:0).

“Ne razumijem kako igrač koji je, ne znam, odigrao dvije utakmice u posljednja dva mjeseca bude pozvan u reprezentaciju. A Pedro, koji je postigao 15 golova i najbolji je strijelac brazilskog prvenstva u momčadi koja ima problema s realizacijom, nije pozvan”, rekao je Boto za portugalski Kanal 11.

Pedro iza sebe ima sjajnu sezonu i jedan je od najefikasnijih igrača brazilskog prvenstva, zbog čega dio navijača i stručne javnosti smatra da je zaslužio mjesto u reprezentaciji.

S druge strane, Ancelotti očito vjeruje da Neymarovo iskustvo i kvaliteta mogu biti važan adut Brazila bez obzira na mali broj utakmica koje je odigrao posljednjih mjeseci.