Brazilski predsjednik: Neymar ‘radi od kuće’, potpišite Messija da igra za nas

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AP Photo/Seth Wenig via Guliver

Brazilski predsjednik Luiz Inácio Lula da Silva našalio se u petak na račun uvrštavanja ozlijeđenog Neymara u brazilsku reprezentaciju za Svjetsko prvenstvo 2026., nazvavši napadača Santosa prvim nogometašem u povijesti koji je na turnir pozvan „na rad od kuće“.

„Neymar uopće ne igra. Neymar je prvi nogometaš na svijetu koji je pozvan u reprezentaciju iz kućnog ureda“, rekao je Lula tijekom službenog događaja u Belo Horizonteu, odgovarajući dječaku koji je izrazio divljenje prema napadaču i rekao da se nada njegovim dobrim igrama na Svjetskom prvenstvu.

Lula je priznao da je dosjetku o „nogometašu koji radi od kuće“ preuzeo iz objave koju je vidio na internetu. Poznati ljubitelj nogometa potom je u šali dodao da bi se ovim tempom jednog dana mogla stvoriti reprezentacija sastavljena uz pomoć umjetne inteligencije, u kojoj bi igralo „jedanaest Pelea“.

Lula sanja Messija u brazilskom dresu

Nekoliko dana prije brazilskog otvaranja Svjetskog prvenstva, kontroverznog remija 1:1 protiv Maroka, predsjednik je putem društvenih mreža pozvao izbornika Carla Ancelottija da njegova momčad igra sa srcem, borbenošću i osjećajem odgovornosti prema narodu.

Nakon remija Brazila i sjajne predstave Lionela Messija u pobjedi Argentine nad Alžirom, Lula je ponovno posegnuo za humorom.

„Kakvu prognozu imate za sljedeću utakmicu Brazila protiv Haitija? Razmišljao sam da dovedemo Messija da igra za Brazil“, našalio se tijekom razgovora s novinarima.

Neymar i neizvjesnost oko nastupa

Neymar, kojeg je Ancelotti uvrstio na popis unatoč višemjesečnim problemima s ozljedama, propustio je prvu utakmicu protiv Maroka, a nije ni otputovao u Philadelphiju na susret protiv Haitija.

Brazilski nogometni savez priopćio je da će Neymar ostati u New Jersey kako bi završio posljednju fazu oporavka. Napadač Santosa tek je u srijedu prvi put trenirao sa suigračima otkako je pozvan u reprezentaciju pa ostaje neizvjesno koliko će moći pomoći Brazilu u nastavku turnira.