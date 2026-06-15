BBC otkrio Tuchelov plan za Hrvatsku: Iskoristit će recept Arsenala

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AP Photo/Rebecca Blackwell via Guliver

Engleska reprezentacija intenzivno se priprema za premijernu utakmicu Svjetskog prvenstva protiv Hrvatske u Dallasu (17. lipnja), a ugledni britanski medij BBC otkrio je glavno taktičko oružje koje Thomas Tuchel sprema za Vatrene.

Prema informacijama BBC-a, njemački strateg odlučio je u potpunosti kopirati pobjednički recept Arsenala te će u tjednu uoči utakmice s Hrvatskom fokus staviti isključivo na prekide.

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Tuchel iznimno cijeni rad Mikela Artete, a budući da su Topnici prošlog mjeseca osvojili naslov prvaka Engleske upravo na pogon savršeno uigranih prekida, Engleska će protiv Hrvatske pokušati iskoristiti tu istu formulu. S obzirom na to da nijedan klub nije dao više reprezentativaca od Arsenala, Tuchel želi maksimalno igrati na kartu njihove uigranosti.

BBC naglašava kako Engleska u svojim redovima ima prave eksperte za izvođenje prekida koji će od prve minute vrebati priliku protiv Dalićeve momčadi. Prvi izbor bit će Declan Rice, čiji su korneri i slobodni udarci u protekle dvije sezone postali najjače oružje u Europi.

Uz njega, Tuchel ozbiljno računa na ubojiti ubačaje Chelseajeva braniča Reecea Jamesa, s čijim je kvalitetama njemački strateg savršeno upoznat iz zajedničkih dana na Stamford Bridgeu. Kao treći adut spominje se i Bukayo Saka, iako u engleskom taboru vlada lagana zabrinutost oko njegova fizičkog stanja zbog problema s tetivom.

Ono što bi za obranu Hrvatske moglo predstavljati najveći problem jest nevjerojatna fizička konstitucija engleskih reprezentativaca. Tuchel je stvorio izrazito visoku momčad u kojoj su prekid-situacije bazična prednost nad protivnicima.

Kako navodi BBC, od deset poljskih igrača koji su započeli nedavnu pripremnu utakmicu protiv Kostarike, čak osmorica su viša od 183 centimetra. Jedini igrači ispod te visine bili su Reece James i Elliot Anderson.

U turnirskom sustavu natjecanja, gdje o pobjedniku često odlučuju najsitniji detalji, Tuchel vjeruje da će upravo prednost u skoku i sheme iz prekida ‘prepisane’ od Arsenala biti ključ za slamanje Hrvatske na otvaranju natjecanja.