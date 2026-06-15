Moro uoči Engleske: Spreman sam ući i pomoći

Podijeli :

xxBorisxKovacevx via Guliver

Hrvatska za samo dva dana igra svoju prvu utakmicu na Svjetskom prvenstvu. U srijedu u 22 sata Vatreni će igrati protiv Engleske, a dvoboj je najavio Nikola Moro.

Hrvatskiveznjak pred medije je izašao nakon Ante Budimira, koji je ranije naglasio da mu je više od 50 zabijenih golova u Španjolskoj najveći zalog za samopouzdanje te da bi odmah potpisao rezultat koji su Vatreni napravili u Kataru. Red je potom došao na Nikolu Moru, koji je nedavno imao prilike zaigrati protiv nekih od najvećih engleskih zvijezda (Morgan Rogers, Ollie Watkins, Ezri Konsa) u dvoboju njegove Bologne i Aston Ville u četvrtfinalu Europske lige.

Budimir: Potpisao bih odmah da nam se opet dogodi Katar! Još jednom na najvećoj pozornici: Modrić, Messi i Ronaldo pišu završno poglavlje svojih karijera Hodoba za SK: Ne veseli me što Hrvatska otvara SP protiv Engleske

Kakva su vaša iskustva igranja protiv Engleza?

“Igrali smo ove sezone s Aston Villom. Moram spomenuti visoku kvalitetu i intenzitet koji je činio razliku. Broj kvalitetnih igrača je velik, stalno dižu ritam igre tko god uđe. Odlična su momčad, sve je na vrhunskom nivou”, rekao je Moro, koji je potom upitan o igrama Marca Pašalića i Petra Muse u MLS-u.

“Pašalić i Musa dobro rade i napreduju, vidi se da su gladni, bez obzira što su u MLS-u, napreduju i idu ukorak s nama iz Europe. Jednako se dobro radi.”

Jeste li se psihički pripremili za trenutak kad izbornik kaže “Nikola, ulaziš u igru”?

“Razmišljam o tome, već je bilo situacija da sam to prošao, dovoljno sam sazrio i u glavi i nogometno da sam spreman ući i pomoći.”

Kako biste usporedili ovu reprezentaciju s onom iz Katra?

“Drugačija je ekipa, nema nekih važnih igrača, ali ima puno igrača koji mogu biti jako važni. Vidim da iz godine u godinu dolaze novim kojim mogu raditi razliku, kvalitetni su, uvijek se pitam odakle dolaze ti igrači. Ali dolaze i treba se veseliti tome.”

Gdje ste gledali finale 2018. i meč za treće mjesto 2022.?

“U Rusiji sam bio na stadionu, bio sam ozlijeđen i imao sam vremena pa otišao na polufinale, a finale sam gledao s obitelji i prijateljima, kao i ono iz Katara.”

Zovu li prijatelji za ulaznice?

“Daleko je i skupo, ali koliko god je daleko, nije ni loše, dolaze samo najbliži i ne moram se oko ulaznica previše uzbuđivati.”