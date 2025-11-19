Amerikanci rangirali favorite Svjetskog prvenstva: Hrvatska ispod Danske, Švedske i Italije

ESPN je objavio rang-listu 64 reprezentacije koje, barem teoretski, mogu osvojiti Svjetsko prvenstvo 2026. Dosad je plasman izborilo 42 nacionalnih momčadi, a preostale se u europskim i međukonfederacijskim dokvalifikacijama bore za još šest mjesta na turniru u Kanadi, SAD-u i Meksiku.
Na toj listi Hrvatska je smještena na 19. mjesto, što ju stavlja ispred reprezentacija poput Švicarske (20.), Urugvaja (26.) i BiH (51.). Ispred momčadi Zlatka Dalića nalaze se, među ostalima, Turska (17.), Švedska (13.), Danska (12.) i Italija (7.) – iako te reprezentacije plasman još nisu osigurale.
1. Engleska
2. Francuska
3. Španjolska
4. Brazil
5. Portugal
6. Nizozemska
7. Italija (još se nije kvalificirala)
8. Njemačka
9. Argentina
10. Norveška
11. Belgija
12. Danska (još se nije kvalificirala)
13. Švedska (još se nije kvalificirala)
14. Kolumbija
15. Ekvador
16. Senegal
17. Turska (još se nije kvalificirala)
18. Maroko
19. Hrvatska
20. Švicarska
21. Ukrajina (još se nije kvalificirala)
22. Japan
23. Austrija
24. Meksiko
25. Škotska
26. Urugvaj
27. Obala Bjelokosti
28. Alžir
29. Kanada
30. Poljska (još se nije kvalificirala)
31. Paragvaj
32. Irska (još se nije kvalificirala)
33. Južna Koreja
34. Wales (još se nije kvalificirao)
35. SAD
36. Kosovo (još se nije kvalificiralo)
37. Slovačka (još se nije kvalificirala)
38. Češka (još se nije kvalificirala)
39. Egipat
40. Uzbekistan
41. Australija
42. DR Kongo (još se nije kvalificirao)
43. Albanija (još se nije kvalificirala)
44. Iran
45. Panama
46. Rumunjska (još se nije kvalificirala)
47. Tunis
48. Gana
49. Sjeverna Irska (još se nije kvalificirala)
50. Bolivija (još se nije kvalificirala)
51. BiH (još se nije kvalificirala)
52. Makedonija (još se nije kvalificirala)
53. Saudijska Arabija
54. Jordan
55. Jamajka (još se nije kvalificirala)
56. Irak (još se nije kvalificirao)
57. Novi Zeland
58. Zelenortski otoci
59. Haiti
60. Južnoafrička Republika
61. Katar
62. Curacao
63. Surinam (još se nije kvalificirao)
64. Nova Kaledonija (još se nije kvalificirala)
O Hrvatskoj
ESPN se pritom najviše fokusira na Luku Modrića i Ivana Perišića, naglašavajući da su, unatoč tome što zajedno imaju 76 godina, i dalje standardni dio hrvatske početne postave. Portal ironično ističe da su “već bili iza vrhunca” još 2018., kada je Hrvatska igrala finale Svjetskog prvenstva.
Posebno se ističe Modrićeva forma u Milanu:
-
U analitičkoj platformi Gradient Sports Modrić je dobio 99.5/100 za kvalitetu dodavanja, što ga čini najboljim dodavačem Serie A – a tek su još dvojica iznad 90.
-
U driblingu i vođenju lopte također je pri vrhu, s šestom najboljom ocjenom u ligi.
-
U duelima se nalazi među 25 najboljih veznjaka u Serie A.
ESPN naglašava da Modrić u Milanu nije zaštićen “Pirlo–Pogba–Vidal” tipom okruženja, nego i dalje obavlja velik dio posla sam. Iako više nije standardni starter u apsolutnoj eliti europskog klupskog nogometa, reprezentativni nogomet – kako navode – fizički je manje zahtjevan, što mu i dalje omogućuje da dominira.
Zato ESPN zaključuje da će Modrić, iako će na sljedećem Svjetskom prvenstvu imati skoro 41 godinu, vrlo vjerojatno opet biti jedan od najboljih veznjaka na turniru.
