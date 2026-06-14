FIFA će isplatiti punu plaću sucu iz Somalije kojem nije bio dopušten ulazak u SAD

Podijeli :

AP Photo/Farah Abdi Warsameh via Guliver

Svjetski mediji prenose da će FIFA isplatiti punu plaću somalijskom sucu Omaru Artanu, iako neće suditi utakmice na Svjetskom prvenstvu 2026. godine.

BBC Sport, ESPN i ostali mediji objavili su vijest da se Međunarodna nogometna federacija (FIFA) obvezala isplatiti Artanu puni iznos za sudjelovanje na Mundijalu, iako najbolji afrički sudac službeno nije dobio američku vizu.

FIFA je uvrstila Omara Artana na popis sudaca za Svjetsko prvenstvo 2026., no na aerodromu u Miamiju mu je bez objašnjenja zabranjen ulazak u Sjedinjene Američke Države.

Somalijski sudac proveo je čak 11 sati na međunarodnom aerodromu u Miamiju, ali mu američke vlasti nisu izdale dozvolu za ulazak na teritorij SAD-a. Somalija se nalazi na popisu zemalja čijim državljanima je ulazak u SAD ograničen.

Kasnije su se pojavile informacije da je Artan navodno povezan s članovima terorističkih organizacija.

Nakon povratka u Somaliju dočekan je kao heroj, a UEFA ga je potom nagradila imenovanjem za glavnog suca utakmice UEFA Superkupa između pobjednika Lige prvaka i Europske lige, Paris Saint-Germaina i Aston Ville, koja će se igrati 12. kolovoza u Austriji, na Red Bull Areni u Salzburgu.

Točan iznos sudačke plaće nije unaprijed poznat, a prema navodima, isplate će se vršiti nakon završetka turnira.