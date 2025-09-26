Zoran Mamić u Sarajevo dovodi legendu Dinama?! Evo koju bi funkciju trebao preuzeti

Podijeli :

AP photo/Alastair Grant via Guliver

Mihael Mikić (45), nekadašnji igrač i legenda Dinama, te Rijeke, preuzeo je novu funkciju. prema pisanju portala Avaz, postao je sportski direktor FK Sarajeva.

Zoran Mamić dolazi u FK Sarajevo? Ne zna se koju dužnost će obnašati

“Mikića je na Koševo doveo Zoran Mamić, a klub je dobio rukovoditelja s iskustvom u istom poslu. Naime, prije dolaska u Sarajevo, Mikić je obavljao funkciju sportskog direktora Maribora.

Tijekom svog mandata u Sloveniji, bio je zadužen za obnovu ekipe, uključivanje mladih nogometaša iz klupske akademije i jačanje konkurentnosti Maribora u borbi za titulu. Ako ne dođe do nekog neočekivanog preokreta, uskoro bi sve trebalo biti i službeno”, piše u tekstu Avaza.

Mediji iz BiH su prije tjedan dana objavili da će Zoran Mamić, bjegunac od hrvatskog pravosuđa, dobiti određenu ulogu u Sarajevu, a sada izgleda da već vuče prve poteze.

Klub nakon osam kola Premijer lige BiH ima 10 bodova te se s omjerom od tri pobjede, jednog remija i četiri poraza nalazi na sedmom mjestu.