Moldavski reprezentativac pojačao Štimčev Zrinjski

HŠK Zrinjski Mostar

Hrvatski športski klub Zrinjski iz Mostara, kojeg vodi hrvatski stručnjak Igor štimac, potvrdio je dolazak najvećeg pojačanja ove sezone, moldavskog reprezentativca Vitalija Damascana 26-godišnjeg napadača, koji je u utorak i službeno postao član kluba.

Suradnja između aktualnog prvaka Bosne i Hercegovine i iskusnog napadača dogovorena je do kraja aktualne sezone.

Damascan, koji je za reprezentaciju Moldavije odigrao 44 službena nastupa, posljednji put nastupivši u lipnju protiv Italije u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo, dolazi u Zrinjski kao slobodan igrač nakon što je proteklu sezonu proveo u izraelskom Maccabiju iz Petah Tikve.

Karijera ovog talentiranog napadača započela je u moldavskom Zimbru, iz kojeg je vrlo brzo prešao u najbolji moldavski klub Šerif. Već nakon samo godine dana, Damascan je ostvario transfer u Torino, gdje je debitirao u Serie A, a potom dvije sezone proveo na posudbama u nizozemskim klubovima Fortuna Sittard i RKC Waalwijk.

Nakon tri godine u Torinu, karijeru je nastavio u Rumunjskoj, gdje je igrao za Sepsi OSK i FC Voluntari, a posljednji angažman imao je u Švicarskoj s FC Stade Lausanne Ouchy, prije nego što je prešao u Izrael.

Zrinjski, kojega s klupe vodi Igor Štimac, je ovim pojačanjem dodatno osnažio svoju momčad uoči roka koji je UEFA postavila za dostavu popisa igrača za europska natjecanja.

Ranije tijekom dana potvrđen je povratak i hrvatskog krilnog napadača Marija Ćuže na polugodišnju posudbu iz korejskog Gangwona u mostarski Zrinjski.