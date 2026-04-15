Bivši igrač Hajduka pogurao Štimčev Zrinjski u finale Kupa

Prvi pogodak za Plemiće postigao je bivši igrač Hajduka Tomislav Kiš, koji je u 84. minuti zabio za 1:0, samo osam minuta nakon ulaska u igru. Pobjedu je potvrdio Adi Nalić golom u drugoj minuti sudačke nadoknade.

Štimac: Garcia ne zna kako s Livajom, a Bilić ne može predstavljati Hajduk, kamoli voditi ga! Zrinjski se praktički oprostio od obrane naslova: Štimac upao na presicu i napravio nesvakidašnji potez

Zrinjski je tako s ukupnih 2:0 iz dvomeča izborio finale u kojem ga čeka gradski rival Velež, koji je s ukupnih 6:1 bio bolji od Sloge Meridian.

Finale Kupa BiH igrat će se 6. i 13. svibnja, a igrat će se dvije utakmice, po čemu je Bosna i Hercegovina jedinstvena u Europi jer se u ostalim zemljama finale igra na jednu utakmicu. Štimac će tako pokušati doći do drugog trofeja na klupi Zrinjskog, nakon što je ranije ove sezone osvojio Superkup.