Bivši igrač Hajduka pogurao Štimčev Zrinjski u finale Kupa

Nogometaši Zrinjskog iz Mostara plasirali su se u finale Kupa BiH s 2:0 pobjedom na domaćem terenu protiv Radnika iz Bijeljine, nakon što je prvi susret završio bez pogodaka.
Prvi pogodak za Plemiće postigao je bivši igrač Hajduka Tomislav Kiš, koji je u 84. minuti zabio za 1:0, samo osam minuta nakon ulaska u igru. Pobjedu je potvrdio Adi Nalić golom u drugoj minuti sudačke nadoknade.
Zrinjski je tako s ukupnih 2:0 iz dvomeča izborio finale u kojem ga čeka gradski rival Velež, koji je s ukupnih 6:1 bio bolji od Sloge Meridian.
Finale Kupa BiH igrat će se 6. i 13. svibnja, a igrat će se dvije utakmice, po čemu je Bosna i Hercegovina jedinstvena u Europi jer se u ostalim zemljama finale igra na jednu utakmicu. Štimac će tako pokušati doći do drugog trofeja na klupi Zrinjskog, nakon što je ranije ove sezone osvojio Superkup.
