Štimac: Garcia ne zna kako s Livajom, a Bilić ne može predstavljati Hajduk, kamoli voditi ga!

Krzysztof Porebski PressFocus NEWSPIX.PL via Guliver

Oštre riječi hrvatskog stručnjaka na klupi Zrinjskog o utrci za naslov prvaka u prvenstvu Bosne i Hercegovine.

Iako je do kraja prvenstva BiH ostalo još osam kola, prilično je izvjesno da će titulu osvojiti Borac Banja Luka.

Velikan iz Platonove, koji ove godine slavi stotu obljetnicu postojanja, vodeći je na ljestvici, s 12 bodova više od prvog pratitelja Zrinjskog, na čijoj klupi sjedi proslavljeni hrvatski reprezentativac Igor Štimac.

On je govorio za hrvatske medije, a u jednom trenutku bio je upitan je li banjolučki Borac favoriziran od strane sudaca u odnosu na “Plemiće“.

“Javnost se ne može prevariti, ona sve vidi. Međutim, ne treba umanjiti kvalitetu Borca. Ima jako dobru momčad, ali i ta je momčad slagana u hodu. I oni su imali svojih turbulentnih razdoblja, ali očigledno je da su bili favorizirani“, poručio je Štimac za Večernji list.

Štimac je dodao da je učinjeno sve kako bi se Zrinjski udaljio od šampionskih ambicija.

“Napravit ćemo detaljnu analizu na kraju sezone, pratim i analiziram svaku utakmicu i vidljivo je da su ti objektivni razlozi u mnogo čemu utjecali na samopouzdanje momčadi i na sve ono što treba pratiti atmosferu prvenstvenih utakmica. Ako postoje objektivne okolnosti koje vas sprječavaju da dođete do značajnijih rezultata, samopouzdanje i mentalitet prilično opadaju.“

Kaže da nije iznenađen što je prvak Hrvatske odlučen već u ožujku.

“Nisam. Svjedočili smo prvenstvu sa samo jednim kandidatom za naslov. Rijeka je poput Zrinjskog u domaćem prvenstvu platila cijenu europskih mentalnih pražnjenja: 16 europskih utakmica u sezoni previše je za momčadi s ovih prostora s obzirom na kvalitetu i širinu kadra. Rijeka je dosta zaostala u prvom dijelu prvenstva, a smatram kako se sa svojim kadrom – da nije bilo europskih utakmica – mogla konkurentnije nositi s Dinamom i Hajdukom. Hajduk je ponovno pokazao svoje iste boljke…”

Hajduk, za razliku od Rijeke, nije imao europske utakmice tijekom jeseni?

“Da, ali Hajduk nema trenera koji se zna nositi s najvrednijim klupskim eksponatom, Markom Livajom. García je jasno pokazao da nema razumijevanja za ono što Marko znači klubu i kolika je njegova vrijednost u podizanju kvalitete suigrača. Svi mi znamo koliko metara Marko prevali za vrijeme utakmice, ali isto tako znamo i kako on rješava utakmice. Ako ništa drugo, trener treba napraviti sve da Livaja bude funkcionalan za momčad. U posljednjim se utakmicama pokazuje koliko momčad ima više samopouzdanja kada je Marko na terenu”, kaže Štimac i u kontekstu Hajduka nastavlja:

“Hajduku su se dogodile i nestručne, neodgovorne odluke; na kraju prošle sezone govorilo se o odlasku predsjednika, a potom on dovodi trenera, koji je ugovorom osiguran visokom odštetom u slučaju otkaza, čime su klubu vezane ruke po pitanju eventualne promjene ako ne ide dobro. Istodobno treneru daje snagu da se sukobljava s najvažnijim igračem, a osim toga govori da mu nitko nije rekao da mora biti prvak. Pa svaki trener koji dolazi u Hajduk zna da mu je imperativ boriti se za prvo mjesto.”

Je li veliko ime kao što je Goran Vučević olako potrošeno u Hajduku?

“Tu postavljam pitanje: kako ulaziš u rad s ljudima koje poznaješ? Može li se govoriti o naivnosti? Žao mi je što ljudi koji odu iz Hajduka ne kažu zašto su otišli; što je dogovoreno prilikom dolaska, što im je obećano, tko je što obećao i tko to nije ispunio. A ne da javnost sada o tome nagađa i da od nekoga pravimo žrtvu. Za mene tu nitko nije žrtva.”

Vidi li pomak u Hajdukovoj igri u odnosu na Gattusa u prošloj sezoni?

“Ne mogu vidjeti pomak, nikako. Osoba kao što je Ivan Bilić ne može predstavljati Hajduk, a kamoli voditi ga. Pitanje je može li uopće kao navijač sjediti na zapadu. Koje su mu reference bile da dođe na mjesto predsjednika? Očito je netko odlučio da će on biti taj koji će slušati druge i postupati prema njihovim uputama.”

Štimac je čestitao reprezentaciji BiH na plasmanu na Svjetsko prvenstvo.

“Drago mi je da će naši susjedi biti uz nas na Mundijalu, čestitam im ovim putem. Na to trebamo gledati pozitivno, a na kraju onakva Italija i ne zaslužuje plasman na Svjetsko prvenstvo“, jasan je bio Štimac.