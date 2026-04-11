Zrinjski se praktički oprostio od obrane naslova: Štimac upao na presicu i napravio nesvakidašnji potez

Domaćin je poveo već u 8. minuti nakon autogola Nemanje Bilbije, a Zrinjski je izjednačio u 14. minuti preko Antonija Ilića. Pobjedu Sarajevu donio je Filip Živković, posuđeni igrač Osijeka, pogotkom u 24. minuti.

Momčad Marija Cvitanovića ovom je pobjedom učvrstila treće mjesto sa 46 bodova, dok je Zrinjski doživio ozbiljan udarac u borbi za naslov i sada za vodećim Borcem zaostaje čak 12 bodova, čime su im šanse za obranu titule koju su osvojili prošle sezone svedene na minimum.

Trenerski dvoboj između Cvitanovića i Igora Štimca pripao je domaćem strategu, no nakon utakmice uslijedila je neobična scena koja je privukla pažnju. Na konferenciji za medije, dok je Cvitanović davao izjave, u prostoriju je ušao trener Zrinjskog, prišao mu, poljubio ga u čelo i čestitao na pobjedi, a zatim bez riječi napustio prostoriju.

Zrinjski se sada okreće Kupu BiH, gdje ga čeka uzvrat polufinala protiv Radnika iz Bijeljine na domaćem terenu. Prvi susret u Bijeljini završio je 0:0 pa će Mostarci na domaćem terenu pokušati izboriti finale.