Evo u kojem bi sastavu Hrvatska mogla zaigrati protiv Portugala

To znači da bi najveće iznenađenje iz tog dvoboja moglo biti potvrđeno i protiv Portugala– Joško Gvardiol ponovno bi mogao ostati na klupi, dok bi Nikola Vlašić zadržao mjesto u početnoj postavi nakon odlučujuće uloge u prethodnoj utakmici.

Hrvatska je protiv Gane igrala u sustavu 4-2-3-1, a sastav su činili: Livaković – Stanišić, Pongračić, Šutalo, Perišić – Modrić, Kovačić – Vlašić, Baturina, Petar Sučić – Budimir.

Dalić je tada ostavio Gvardiola na klupi, a Perišić je preuzeo ulogu na lijevom boku, dok su u obrani igrali Pongračić i Šutalo. Vlašić se pokazao ključnim igračem, donijevši energiju i okomitost u završnici, što je na kraju rezultiralo pobjedom 2:1 i prolaskom dalje.