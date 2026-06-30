Evo u kojem bi sastavu Hrvatska mogla zaigrati protiv Portugala

Zlatko Dalić, kako doznaje HRT, ne planira mijenjati početnu postavu za važan ogled protiv Portugala u nokaut-fazi Svjetskog prvenstva.
U emisiji Americana, koju na HRT-u vode Marko Šapit i Valentina Miletić, navedeno je da bi Hrvatska trebala istrčati s istom jedanaestoricom kao u susretu protiv Gane.
To znači da bi najveće iznenađenje iz tog dvoboja moglo biti potvrđeno i protiv Portugala– Joško Gvardiol ponovno bi mogao ostati na klupi, dok bi Nikola Vlašić zadržao mjesto u početnoj postavi nakon odlučujuće uloge u prethodnoj utakmici.
Hrvatska je protiv Gane igrala u sustavu 4-2-3-1, a sastav su činili: Livaković – Stanišić, Pongračić, Šutalo, Perišić – Modrić, Kovačić – Vlašić, Baturina, Petar Sučić – Budimir.
Dalić je tada ostavio Gvardiola na klupi, a Perišić je preuzeo ulogu na lijevom boku, dok su u obrani igrali Pongračić i Šutalo. Vlašić se pokazao ključnim igračem, donijevši energiju i okomitost u završnici, što je na kraju rezultiralo pobjedom 2:1 i prolaskom dalje.
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