Toronto donio prvu pobjedu, može li sada donijeti i osminu finala?

FIFA World Cup 30. lip 20267:49 0 komentara
xBahhoxKarax via Guliver Image

Nakon obveza u Alexandriji, hrvatska reprezentacija nastavlja put prema završnici Svjetskog prvenstva.

Nakon konferencije za medije i posljednjeg treninga, Vatrenivečeras u 23 sata lete za Toronto, gdje ih u noći s četvrtka na petak (1:00 po hrvatskom vremenu) očekuje ogled s Portugalom.

Toronto već budi lijepe uspomene za izabranike Zlatka Dalića. Upravo je na tom stadionu Hrvatska u drugom kolu grupne faze svladala Panamu s 1:0, a pogodak vrijedan prve i ključne pobjede na turniru postigao je Ante Budimir.

Sada se Vatreni vraćaju na mjesto gdje su uhvatili pobjednički ritam, u nadi da će protiv Portugala ponoviti uspjeh i izboriti plasman među 16 najboljih reprezentacija svijeta.

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Budi prvi koji će ostaviti komentar!

Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)