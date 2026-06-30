Porzingis ostaje u Kaliforniji: Golden State ga vezao na dvije godine

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AP Photo/Scott Marshall via Guliver

Latvijski košarkaš Kristaps Porzingis potpisao je dvogodišnji ugovor s Golden State Warriorsima vrijedan 40 milijuna dolara, izjavio je njegov agent za ESPN.

Ugovor uključuje opciju igrača za drugu sezonu.

Atlanta Hawksi su u veljači razmijenili Porzingisa u Warriorse u zamjenu za Buddyja Hielda i Jonathana Kumingu, a u 15 utakmica (od kojih je 11 započeo u početnoj petorci) za novu momčad, Porzingis je bilježio prosjek od 16,1 poena i 5,3 skoka po utakmici.

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Latvijac sada ostaje u Golden Stateu koji je, prema medijskim napisima, zainteresiran za dovođenje LeBrona Jamesa i Anthonyja Davisa tijekom ove stanke između sezona.

Porzingisa posljednjih godina muči stanje poznato kao sindrom posturalne ortostatske tahikardije (POTS), koje uzrokuje ubrzan rad srca, vrtoglavicu i ekstremni umor.

Porzingis je u karijeri, u kojoj je igrao u New York Knicksima, Dallas Mavericksima, Washington Wizardsima, Boston Celticsima, Hawksima i Warriorsima, ima prosjek od 19,5 poena, 7,6 skokova, 1,9 asistencija i 1,8 blokada po utakmici. Također u karijeri je imao 36,4 posto šuta za tri poena.

Tridesetogodišnji Porzingis, koji je visok 218 cm, bio je ključan dio momčadi Celticsa koja je osvojila NBA naslov 2024. godine, a sljedeće je sezone postigao rekordnih 41,2 posto trica u karijeri (103 od 250), no nastupio je u samo 42 utakmice regularnog dijela sezone, dijelom i zbog svoje bolesti.

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