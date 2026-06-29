Baturina: Portugal je strašna reprezentacija. Messi li Ronaldo? Jednako su mi dragi

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(AP Photo/Matt Rourke) via Guliver Image

Hrvatska je pobjedom od 2:1 protiv Gane osvojila drugo mjesto u skupini L te je tako osigurala šesnaestinu finala s drugoplasiranom ekipom iz skupine K. To mjesto pripalo je Portugalu koji je u posljednjem kolu remizirao s Kolumbijom 0:0. Taj susret s Portugalom bit će odigran u noći s četvrtka na petak s početkom u jedan sat poslije ponoći, a igrat će se u Torontu. Tri dana prije utakmice na konferenciji za medije u Alexandriji bili su Martin Baturina i Igor Matanović.

Kako komentiraš svoje dosadašnje nastupe na turniru?

Baturina: “Ne znam što bih rekao. Hvala ljudima na podršci. Definitivno mi znači kad čujem lijepe stvari o sebi, ali to je samo motiv za dalje. To je nogomet. Možda nisam najbolje krenuo u sezoni, ali nisam prestao vjerovati u sebe. Radio sam i isplatilo mi se.”

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Kako ocjenjuješ igre i rezultate reprezentacije u dosadašnjem dijelu natjecanja?

Baturina: “Nismo dobro krenuli u prvenstvo. Mislim da smo dobro igrali prvo poluvrijeme, no onda smo primili neke naivne golove. Panamu i Ganu smo pobijedili, osvojili šest bodova i prošli dalje.”

Što misliš o činjenici da velik broj hrvatskih veznjaka nastupa u Italiji?

Baturina: “Tako se ispostavilo. Drago mi je da smo svi tamo i da se možemo međusobno natjecati.”

Dobivaš li podršku od oca tijekom prvenstva?

Baturina: “Ne baš. Napiše samo: “Bravo”, i to je to.”

Imaš li poruku za hrvatske navijače?

Baturina: “Nemam posebnu poruku. Želim im se zahvaliti jer nas tako kasno prate. Pozivam ih sve da gledaju i protiv Portugala.”

Što očekuješ od susreta s Portugalom?

Baturina: “Ne znam što bih rekao, ha ha. Imaju stvarno hrpu dobrih igrača. Moraš biti 100% spreman i koncentriran i ne pokloniti im ništa. I mi imamo veliku kvalitetu te možemo s njima igrati. Protiv svakoga je teško na SP-u.

Strašna su reprezentacija, ne samo zbog veznog reda, koji je stvarno sjajan. Imaju i Ronalda, koji je opasan. Idemo se dobro pripremiti za njih.”

Koga bi izdvojio – Messija ili Ronalda?

Baturina: “Svi smo kao djeca birali između njih dvojice. Sada, kao odrastao, cijenim obojicu i osobno su mi jednako dragi. Jednako su mi dragi. Možeš od obojice uzeti dosta stvari.”

Je li ti sada lakše uklopiti se u reprezentaciju nakon prve dvije utakmice?

Matanović: “Malo je lakše, ali dosad sam odigrao tek dvije utakmice. Cijenim što sam dobio minute i drago mi je što smo pobijedili prošlu utakmicu.”

Kako vidiš recept za pobjedu protiv Portugala?

Matanović: “Moramo se dobro braniti. Znamo da imaju veliku kvalitetu. Moramo njihove najbolje igrače dobro čuvati. Ako dobro sačuvamo Ronalda, onda možemo pobijediti. Danas smo ih prvi put analizirali, vidjet ćemo što će biti naš plan. Moramo se boriti. Vjerojatno će Portugal imati veći posjed. Moramo biti strpljivi i iskoristiti priliku ako dođe.”

Osjećaš li dodatni pritisak nakon pogodaka Budimira i Muse?

Matanović: “Ne, to je normalno u nogometu. Najbitnije je da pobijedimo i idemo dalje. Naravno da bih volio zabiti, ali to je manje bitno.”

Razmjenjuješ li iskustva sa starijim reprezentativcima uoči velikih utakmica?

Matanović: “Naravno da ponekad pričamo o tome. Vidio sam snimke po YouTube i Instagramu o utakmicama sa SP-a 2006. godine. Navijači nam daju snagu, cijenimo što je toliko puno ljudi došlo gledati nas u SAD i Kanadu.”