Amerikanka kritizira sustav: Zašto Sinner može, a Vondroušova ne?

“Razumijem da mora postojati nekakva kazna jer je odbila testiranje, ali na ovaj način će joj karijera biti uništena.”

Amerikanka je potom povukla usporedbu s drugim slučajevima:

“Ne razumijem koja je razlika između onoga što se dogodilo Vondroušovoj i Janiku Sinneru ili Igi Šwiatek.”

Podsjetimo, Jannik Sinner je bio suspendiran na tri mjeseca nakon što je njegov fizioterapeut slučajno unio minimalnu količinu zabranjene supstance kostebol, dok je Iga Świątek dobila samo mjesec dana kazne zbog kontaminiranog lijeka za spavanje. Oboje su sami mogli birati kada će odraditi suspenziju.

“Njima je objašnjenje prihvaćeno, ne razumijem zašto u ovom slučaju nije”, poručila je Pegula, kritizirajući visinu kazne jer smatra da nije pravedna.

Dodala je kako ne zna sve okolnosti slučaja, ali smatra da su četiri godine previše te da bi takva odluka mogla uništiti nečiju karijeru zbog mogućeg nesporazuma.

Vondroušová ima 27 godina i zbog čestih ozljeda pala je na 120. mjesto WTA ljestvice. Prije tri godine bila je šesta na svijetu, a najveći uspjeh u karijeri ostvarila je osvajanjem Wimbledona.