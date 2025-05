Evo tko će zamijeniti legendarnog Raula koji je otišao iz Reala

Podijeli :

AP Photo/Paul White via Guliver

Alvaro Arbeloa je novi trener Castille. Zamjenit će legendarnog Raula Gonzaleza.

Arbeloa je u omladinskoj akademiji Real Madrida trenirao tri momčadi u različitim kategorijama i sa svima je imao uspjeha. Počeo je s momčadi do 13 godina, zatim s momčadi do 15 godina, a s momčadi do 19 godina osvojio je trostruku krunu.

Sada zamjenjuje Raula Gonzaleza, koji je odlučio napustiti Castillu. Legendarni Raul se nadao da bi nakon odlaska Carla Ancelottija mogao biti premješten u prvu momčad, ako ne kao glavni trener, onda barem kao pomoćni trener.

Međutim, postalo mu je jasno da od toga neće biti ništa kada je uprava kraljevskog kluba odlučila dovesti Xabija Alonsa kao novog trenera koji će zamijeniti Ancelottija, a nitko ga nije pozvao da bude dio trenerskog osoblja.

Ostaje za vidjeti gdje će Raul nastaviti karijeru.