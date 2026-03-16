Evo tko bi trebao zamijeniti Čabraju na klupi Vukovara

Trenutačno posljednji sastav HNL-a Vukovar 1991 smijenio je dosadašnjeg trenera Silvija Čabraju nakon tri uzastopna poraza bez postignutog gola.

U zadnja tri nastupa Vukovarci su izgubili 0:2 od Osijeka, 0:1 od Rijeke i 0:2 od Varaždina.

“HNK Vukovar 1991 i trener Silvijo Čabraja sporazumno su dogovorili završetak suradnje te on više neće obnašati dužnost glavnog trenera prve momčadi. Zahvaljujemo treneru Čabraji na profesionalnosti, trudu i doprinosu koji je dao klubu tijekom svog mandata te mu želimo puno uspjeha i sreće u nastavku trenerske karijere”, stoji u objavi kluba.

Čabraja je u Vukovar stigao krajem rujna te je u 19 utakmica na klupi osvojio 15 bodova.

Čabraju bi trebao naslijediti Tomislav Stipić (46) koji je posljednji angažman u hrvatskom nogometu imao još 2021. godine na klupi Slaven Belupa, piše to tportal.

Stipić je nakon toga latvijsku Audu i Rigu, potom je radio u bugarskom CSKA iz Sofije, a posljednji angažman bio mu je onaj na klupi marokanskog prvoligaša Maghreb Fes.

Deset kola prije kraja prvenstva Vukovar 1991 je zadnji na tablici sa 20 bodova, četiri manje od devetog Osijeka.