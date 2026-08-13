Protiv koga igra Hajduk u play-offu KL? Poljake je ‘stvarao’ Graf, a za njih igraju poznata lica iz HNL-a

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Tom Dubravec CROPIX via Guliver Images

Hajduk će u play-offu Konferencijske lige igrati protiv poljskoga Rakówa iz Częstochowe.

Riječ je o klubu koji je posljednjih godina doživio najznačajniji i najbrži uspon u poljskome nogometu. Od povratka u prvu ligu 2019. godine pa sve do osvajanja naslova prvaka u sezoni 2022./2023. te osvajanja dvaju Kupova i Superkupova, Raków se pozicionirao kao jedan od najstabilnijih i najopasnijih klubova u regiji.

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Predstojeći potencijalni dvoboj sa Splićanima nosi i iznimno zanimljive priče iz pozadine, od kojih je najistaknutija ona o Robertu Grafu.

Aktualni sportski direktor Hajduka godinama je radio upravo u Rakówu, gdje je sudjelovao u stvaranju momčadi koja je poharala Poljsku. Graf je u Częstochowi uspostavio iznimno uspješan transferni model zasnovan na razvoju mladih igrača i pružanju ozbiljne minutaže u Europi. Najbolji primjer toga poslovanja bila je kupnja hrvatskoga napadača Ante Crnca iz Slaven Belupa za oko milijun eura, kojega su samo godinu dana poslije prodali u engleski Norwich City za višestruko veći iznos.

Osim Grafa, hrvatska veza u Rakówu vrlo je čvrsta i na samome travnjaku. Jedan od ključnih igrača i predvodnika momčadi već je godinama Fran Tudor, bivši igrač i kapetan Hajduka koji je s Poljacima osvojio sve klupske trofeje.

Uz njega, u svlačionici se nalazi i bivši dinamovac Marko Bulat (iako je trenutno upitnog statusa), dok je u kadru do nedavno bio i Mahir Emreli. Unatoč bogatome iskustvu i uspjesima poljskoga sastava, procjene specijaliziranoga portala Transfermarkt daju blagu prednost Splićanima. Hajdukova se momčad procjenjuje na 33,5 milijuna eura, čime je financijski vrjednija od kadra Poljaka koji vrijedi 32,4 milijuna eura.

Ukoliko Hajduk uspješno privede kraju dvoboj s Litavcima, prva utakmica odlučujućega okršaja za ulazak u grupnu fazu Konferencijske lige igrat će se 20. kolovoza na Poljudu, dok je uzvratni dvoboj na rasporedu tjedan dana poslije u Poljskoj.