Burno na Poljudu: Hajduk žestoko demantirao Pirića i zaprijetio javnom objavom ponude

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Robert Matić / Hajduk.hr

Nakon što su u medijski prostor procurile tvrdnje bivšeg nogometaša Ivice Pirića vezane uz propale pregovore s tvrtkom WhiteBIT, s Poljuda su reagirali ekspresno.

HNK Hajduk se oglasio oštrim službenim priopćenjem u kojem u potpunosti odbacuje iznesene navode, ističući kako je spremno i javno obznaniti sadržaj ponude radi zaštite vlastitog integriteta i svojih navijača.

Hajduk predstavio novi projekt: Već je stiglo više od sto prijava Selahi ipak ne dolazi u Hajduk? Novi direktor sportskog sektora Widzewa dao je znakovitu izjavu City ga doveo iz Hajduka za 6 milijuna eura, a sada potpisuje za klub iz susjedstva?

Iz splitskog kluba naglašavaju kako su sve razgovore vodili izravno s predstavnicima kompanije, bez posredovanja Pirića, pa ih stoga ne iznenađuju, kako kažu, dezinformacije plasirane u javnost.

Priopćenje HNK Hajduk prenosimo u cijelosti:

“Kao što smo ranije komunicirali, HNK Hajduk službenu komunikaciju vodio je s predstavnicima tvrtke WhiteBIT. Ivica Pirić nije bio uključen u komunikaciju sa službene strane stoga nas ne čude dezinformacije koje su danas komunicirane u Slobodnoj Dalmaciji.

U posljednjem priopćenju za medije vezanom uz potencijalno partnerstvo Hajduka i tvrtke WhiteBIT, jasno smo komunicirali kako prijedlog za partnerstvo uključuje puno stavki i detalja koje je prethodno potrebno detaljno razmotriti.

Jedan dio partnerske ponude se odnosio upravo na pristup našim članovima i navijačima, o čemu bi direktno ovisili i potencijalni bonusi.

Zato smo dužni opovrgnuti pogrešne navode koje je Ivica Pirić danas iznio u Slobodnoj Dalmaciji, a iako to nije poslovna praksa, spremni smo i javno objaviti ponudu kako bismo zaštitili integritet Kluba, članova i navijača.

Transparentnost u komunikaciji ključna je za uspostavljanje povjerenja i partnerstva na bilo kojoj razini, a ona je od samog početka izostala i time nepovratno narušila odnose, posebno komunikacijom kroz medije uoči važnih utakmica za Klub.”