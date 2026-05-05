Evo koliko zarađuju igrači Dinama i Hajduka: Livaja nije najplaćeniji

Financijska agencija objavila je putem servisa Info.BIZ podatke o primanjima nogometaša iz SuperSport HNL-a, a objavljene brojke odmah su privukle veliku pažnju javnosti.
Nogometaši su, podsjetimo, registrirani kao mali i mikro poduzetnici te su zbog toga obvezni FINA-i prijavljivati svoje prihode. Važno je naglasiti da ti iznosi ne moraju predstavljati isključivo klupske plaće, već mogu uključivati i dodatne izvore zarade poput sponzorskih ugovora, marketinških aktivnosti i sličnih poslova, kako prenosi Jutarnji.
U Dinamu se na vrhu liste očekivano nalaze najpoznatiji i najeksponiraniji igrači. Najveći neto prihod prijavio je Marko Pjaca, koji je klub napustio prošlog ljeta, s čak 1,68 milijuna eura. Slijedi Bruno Petković, danas član turskog Kocaelispora, s 1,19 milijuna eura neto, dok je treći kapetan Josip Mišić s 845 tisuća eura.
Među igračima s visokim prihodima nalazi se i bivši kapetan Arijan Ademi s prijavljenih 690.467 eura, dok posebno upada u oči Samy Mmaee s 670.938 eura neto, s obzirom na to da njegov boravak u Maksimiru nije bio naročito uspješan.
Visoko na listi su i Sandro Kulenović s 591.694 eura, Ronaël Pierre-Gabriel s 568.292 eura, Kevin Théophile-Catherine s 476.732 eura te Dejan Ljubičić i Juan Córdoba, koji su prijavili identičnih 470.759 eura neto prihoda.
Kulenović trenutno igra za talijanski Torino, Pierre-Gabriel je već dulje vrijeme izvan ozbiljnih planova momčadi i ne smatra se važnim dijelom sastava trenera Marija Kovačevića, Ljubičić je tijekom zime prešao u Schalke, dok se i Córdobi, prema svemu sudeći, sprema odlazak iz kluba.
Zanimljiv je i primjer Dine Perića, braniča koji već tri sezone ne nastupa, ali je prijavio 493.854 eura neto prihoda. Niže na Dinamovoj listi nalaze se Niko Galešić s 414.560 eura, Ismaël Bennacer s 378.543 eura, Stefan Ristovski s 305.433 eura i Luka Stojković s 217.414 eura neto.
Među slabije plaćenim igračima Dinama su Monsef Bakrar sa 164.111 eura, Cardoso Varela sa 157.453 eura i Marko Soldo sa 114.004 eura neto prihoda.
Što se tiče Hajduka, situacija je prilično jasna. Marko Livaja uvjerljivo prednjači s ukupno 1,71 milijun eura prihoda, odnosno 1,29 milijuna eura neto, čime znatno odskače od ostatka momčadi.
Iza njega je Filip Krovinović s 624.948 eura prihoda, odnosno 489.740 eura neto. Ante Rebić prijavio je 187.500 eura prihoda, odnosno 137.850 eura neto, dok je vratar Ivica Ivušić prijavio 135.075 eura neto prihoda.
