Kako će Dani Olmo donijeti novu zaradu Dinamu

AP Photo/Manu Fernandez via Guliver

Dinamo bi mogao na kraju sezone dobro zaraditi.

Četiri kola prije kraja Barcelona ima čak 11 bodova prednosti ispred prvog konkurenta Real Madrida. U idućem kolu na rasporedu je El Clasico koji bi mogao malo produljiti borbu ili potvrditi drugi uzastopni naslov Barcelone.

Važnu ulogu u momčadi Barcelone ove sezone imao je i Dani Olmo. On je u 29 nastupa u španjolskom prvenstvu upisao sedam golova i dodao isto toliko asistencija.

Naslov Barcelone donijet će zaradu i Dinamu. Naime, Barcelona je prije dvije godine dovela Olma iz RB Leipziga za 55 milijuna eura.

Dinamo je kod prodaje Olma u Njemačku zadržao 20 posto od profita buduće prodaje te je Plavima tada pripalo 5,2 milijuna eura što će stići u ratama od 1,7 milijuna.

No, Barcelona je s Leipzigom dogovorila bonuse od 7 milijuna eura, od kojih su se neki već ostvarili, a neki će se ponovno aktivirati novim naslovom. Goal je prošlog ljeta pisao da Barcelona mora Leipzigu isplatiti 4,2 milijuna eura. Ako pretpostavimo da će sada nakon novog naslova morati isplatiti većinu ostalih bonusa, dolazimo do brojke od 3,8 milijuna. Dinamu od toga pripada otprilike 750 tisuća eura.