Evo kada bi naši reprezentativci trebali stići u Hrvatsku

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Stefan Koops / EYE4IMAGES/DeFodi Images via Guliver

Hrvatska je ispala sa Svjetskog prvenstva.

Hrvatska nogometna reprezentacija nakon lude utakmice ispala porazom protiv Portugala 2:1.

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Hrvatska je povela golom Ivana Perišića u 53. minuti, poravnao je Cristiano Ronaldo u 68. minuti iz kaznenog udarca, da bi pobjedu Portugalu osigurao Goncalo Ramos u četvrtoj minuti sudačke nadoknade.

Hrvatska nogometna reprezentacija vraća se u Zagreb u subotu, 4. srpnja. Dolazak Vatrenih u zagrebačku zračnu luku očekuje se oko 14 sati.

Vatreni prema Hrvatskoj kreću večeras letom u 22.50, a u Zagreb bi trebali stići nakon presjedanja. Točno vrijeme dolaska podložno je promjenama, ovisno o tijeku putovanja i mogućim kašnjenjima letova.