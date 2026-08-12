Večeras se igra europski Superkup, evo gdje gledati

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Fabio Sasso via Guliver Image

Početak sezone za velike klubove sve je bliže, a europski velikani već će 12. kolovoza odigrati svoju prvu službeno utakmicu. Riječ je o Paris Saint Germainu, osvajaču Lige prvaka i Aston Villi, aktualni prvak Europske lige. Oni će, tradicionalno, odmjeriti snage u UEFA-inom Superkupu koji se igra u Salzburgu od 21 sat.

To će biti 51. izdanje ovog Superkupa (prvo održano 1973.) godine, a oba kluba imaju povijest sudjelovanja i osvajanja ovoga natjecanja. Aston Villa je, kao pobjednik Lige prvaka u sezoni 1981./1982., s ukupnih 6:1 pobijedila Barcelonu u dvomeču.

Što se tiče PSG-a, oni su 1996. godine, izgubili s uvjerljivih 9:2 u dvomeču od talijanskog Juventusa dok su prošle godine nakon penala porazili londonski Tottenham.

Ove sezone utakmica donosi zanimljivost jer će sudac biti Omar Artan, somalijski sudac kojemu su Sjedinjene Američke Države zabranile ulazak. FIFA mu je ipak isplatila cijelu garantiranu zaradu dok ga je UEFA nagradila delegiranjem za Superkup.

Utakmica kreće u 21 sat, a možete ju gledati na HRT-u.