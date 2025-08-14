Rijeka doznala protivnika u play-offu Europa lige! Igrat će protiv dvojice Hrvata

Podijeli :

RyanxByrnex via Guliver

Neugodan protivnik za hrvatskog prvaka.

Nogometaši Rijeke saznali su ime posljednje prepreke na putu prema skupinama Europa lige – bit će to grčki PAOK iz Soluna, koji je u dramatičnom dvomeču izbacio austrijski Wolfsberger ukupnim rezultatom 1:0.

PAOK je prolaz osigurao tek u produžecima uzvratne utakmice. Nakon što je i druga utakmica nakon 90 minuta završila bez pogodaka, grčki doprvak do pobjede je stigao u 115. minuti, kada je mrežu zatresao Camara. Time su potvrdili minimalnu prednost i izborili okršaj s Rijekom.

Rijeka je svoje mjesto u play-offu izborila slavljem nad irskim Shelbourneom u trećem pretkolu, čime je već osigurala nastup u jednom od europskih natjecanja ove sezone. Sada ostaje vidjeti hoće li, poput Dinama, igrati u Europa ligi ili će sezonu nastaviti u Konferencijskoj ligi.

Prvi susret bit će odigran u četvrtak, 21. kolovoza, na Rujevici, dok se uzvratni dvoboj igra tjedan dana kasnije, 28. kolovoza, u Solunu.

Grčki predstavnik prošlu je sezonu završio na trećem mjestu domaćeg prvenstva. U Europa ligi prošao je grupnu fazu, no zaustavljen je odmah na startu nokaut-dijela od rumunjskog FCSB-a. U aktualnom kadru PAOK-a nalaze se i dvojica hrvatskih igrača – Dejan Lovren te Luka Ivanušec, koji je u Solun stigao na posudbu iz Feyenoorda.