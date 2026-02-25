Pred Dinamom je ‘nemoguća misija’: U Belgiju otputovali bez dvojice ključnih igrača

Podijeli :

Ronald Gorsic CROPIX via Guliver

GNK Dinamo Zagreb sutra igra vrlo važnu utakmicu za ostanak u Europi. Momčad trenera Mario Kovačević gostuje kod KRC Genk nakon poraza 1:3 na Maksimiru, a susret počinje u 21 sat.

Zagrebački sastav bit će oslabljen jer Arber Hoxha zbog bolova u leđima nije otputovao u Belgiju. Potvrđeno je i da u avionu nije bilo Sergio Domínguez, čiji zdravstveni problem zasad nije poznat, pa će Dinamo tako ostati bez standardnog stopera. Očekuje se da će u početnoj postavi priliku dobiti Niko Galešić.

Dinamo će uoči utakmice održati konferenciju za medije u 18:30. Trener Genka Nicky Hayen već je najavio dvoboj, poručivši da njegova momčad ne smije igrati samo obrambeno, ali ni paničariti ako stvari krenu loše, jer očekuje da će Dinamo igrati na “sve ili ništa”, svjestan da više nema prostora za kalkulacije.