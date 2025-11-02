Pogotkom je postao Celtin junak pa je najavio utakmicu s Dinamom: U četvrtak također želimo do tri boda

Podijeli :

xDiegoxSimonx by Guliver

Celtin veznjak Miguel Roman, koji je u nedjelju u sučevoj nadoknadi zabio pobjednički gol za 2-1 kod Levantea, rekao je da se momčad nalazi u dobroj formi pa će pokušati pobijediti i na gostovanju kod zagrebačkog Dinama u Europskoj ligi.

“Vraćamo se presretni u Vigo. Ovo nam je bila četvrta pobjeda zaredom, druga u španjolskom prvenstvu. Nalazimo se u dobroj formi”, izjavio je 22-godišnji Roman u obraćanju medijima.

“Ovaj tjedan moramo dobro trenirati kako bismo nastavili s ovom dinamikom pa u četvrtak došli do tri boda i u Europskoj ligi”, dodao je.

Dinamo, četvrtoplasirani u Europskoj ligi, u četvrtak će ugostiti devetoplasiranu Celtu Vigo. Roman, koji je ponikao u omladinskoj školi Celte, protiv Levantea je zabio svoj debitantski gol.

“Ovaj dan ću pamtiti zauvijek jer sam zabio svoj prvi gol za ljubljeni klub”, istaknuo je.

Celta je u posljednja dva prvenstvena kola upisala jedine dvije pobjede u prvenstvu tijekom jedanaest utakmica. Zauzima 14. mjesto među 20 klubova španjolske lige.

Trener Claudio Gilardez rekao je na konferenciji za medije da posljednji uspjesi unose mir u ekipu.

“Sada smo svi mirniji, sretniji. No zapravo mi imamo isti broj bodova, kao i lani u ovo vrijeme”, rekao je Gilardez.

U Europskoj ligi je pak Celta izgubila u prvom kolu kod Stuttgarta s 1-2, a onda pobijedila grčki PAOK s 3-1 i francusku Nicu s 2-1.