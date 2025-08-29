Počela je ceremonija ždrijeba Europa lige: Dinamo čeka svoje protivnike

Izvlačenja će se provesti u potpuno digitalnom formatu, koristeći tehnologiju koja je primijenjena i prošle godine.

Dinamo je, zahvaljujući visokom europskom koeficijentu, smješten u prvi pot te će iz svake od četiri jakosne skupine dobiti po dva protivnika, s jednim će igrati kod kuće, a s drugim u gostima.

Rijeka će, pak, u Konferencijskoj ligi odmjeriti snage s ukupno šest suparnika. Tri puta pred svojim navijačima i tri puta na gostovanjima.

Finale Europa lige održat će se na stadionu Bešiktaša u Istanbulu, dok će završna utakmica Konferencijske lige biti odigrana na Red Bull Areni u Leipzigu.