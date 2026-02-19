Navijači Modrih nakon Genka: ‘Ovo je najgori Dinamo u zadnjih 20 godina’

Navijači zagrebačkog kluba nisu skrivali nezadovoljstvo nakon poraza od Genka u Europa ligi.
U prvom susretu play-offa za plasman u osminu finala Europske lige Dinamo je na stadionu Maksimir pred 10.500 gledatelja izgubio od Genka sa 1-3 (1-2).
U ovoj fazi Europske lige, sudjeluju momčadi koje su se plasirale od 9. do 24. mjesta na ljestvici ligaškog dijela. Dinamo se u play-off rundu plasirao izborivši 23. mjesto sa 10 bodova, dok je belgijski sastav bio deveti sa šest bodova više.
Gosti su poveli u 15. minuti golom Bryana Heynena. Samo šest minuta kasnije bilo je 2-0, a strijelac je bio Zakarija El Ouahdi. Dion Drena Beljo je vratio nadu domaćinu smanjivši u 44. minuti, no u posljednjim trenucima susreta El Ouahdi je pogodio za velikih 3-1.
Na društvenim mrežama nižu se reakcije nezadovoljnih navijača Dinama, a u nastavku prenosime neke od komentara koji su prikupili najviše reakcija na društvenim mrežama:
- “Jedva čekam dan kad ćete objaviti da Mario Kovačević napušta klupu Dinama.“
- “Realnost za ovu ekipu s takvim trenerom.“
- “Dinamo nije igrao dobro, ali jedini tko je stvarno zaslužio da ga se izvadi bio je očajni Hoxha. Umjesto njega trebalo je uvesti Bakrara i gotovo. Vađenjem Stojkovića, Belje i Zajca, a uvođenjem Solde, Lisice, Vidovića i Varele, Kovačević je praktički odustao od izjednačenja i potpisao ispadanje.“
- “Trenerčiću, odlazi više iz Dinama. Da imaš imalo svog ja, sam bi otišao.“
- “Prvo treba promijeniti trenera i Bobana i njegove vrhunske transfere, a nakon toga odmah Vidoviću uzeti broj 10 i poslati ga u Njemačku.“
- “Ispali smo prelagano od trećeligaške europske ekipe. Ali ovo je normalno jer je ovo najlošiji Dinamo u zadnjih 20 godina. Daleko najlošiji. Zahvaljujući Bobanu. Od igrača jedino što vrijedi su ostaci od prošle generacije, Livaković i Mišić. Trener je antitalent što se tiče znanja. A još veći problem je što je kukavica. Uz sve to, jako dobro se vidjelo da je ekipa fizički nespremna. Svaka izbijena lopta i svaka odbijena je njihova. Lisica, Soldo, Bakrar, Vidović, to su igrači za ŽNL. Nije problem poraz, nego je problem što izgledamo prejadno, prenemoćno, tužno do boli. S toliko loših primanja, krivih dodavanja, izgubljenih duela i fizičke nemoći, gubimo od prosječnih ekipa. A Zrinjski može protiv Crystal Palacea, a mi ovako jadni da ne možeš vjerovati.“
- “Moramo moliti Boga da ostali u HNL-u nastave biti ovako loši, to je jedini način da ostanemo prvi. Protiv ekipe koja je u drugom poluvremenu izašla braniti se, ti nemaš nijedan šut. Kovačeviću, sam si daj otkaz. Ponudite Jakiroviću ozbiljne novce da vam udijeli pokoji savjet.“
- “Veze nema Kovačević s trenerom. To je Bobanov pijun — što mu on kaže na slušalicu, tako ovaj radi. Zato ne krivite trenera…“
- “Ovo se više ne da gledati. Sramota. Totalno nepripremljena utakmica. Žalosno.“
- “Nema veze, dobar je čovjek taj Kovačević!“
- “Kovačeviću, imaš li obraza? Sram te bilo. Nije ti ovo Slaven Belupo. Tebi je vrhunac dosega pobijediti Osijek u raspadu i Istru i s tim se hvaliti! Isto pitanje vrijedi i za Bobana!“
