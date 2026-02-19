Navijači Modrih nakon Genka: ‘Ovo je najgori Dinamo u zadnjih 20 godina’

Europa League 19. velj 202622:34 1 komentar
xxRonaldxGorsicx via Guliver

Navijači zagrebačkog kluba nisu skrivali nezadovoljstvo nakon poraza od Genka u Europa ligi.

U prvom susretu play-offa za plasman u osminu finala Europske lige Dinamo je na stadionu Maksimir pred 10.500 gledatelja izgubio od Genka sa 1-3 (1-2).

U ovoj fazi Europske lige, sudjeluju momčadi koje su se plasirale od 9. do 24. mjesta na ljestvici ligaškog dijela. Dinamo se u play-off rundu plasirao izborivši 23. mjesto sa 10 bodova, dok je belgijski sastav bio deveti sa šest bodova više.

Gosti su poveli u 15. minuti golom Bryana Heynena. Samo šest minuta kasnije bilo je 2-0, a strijelac je bio Zakarija El Ouahdi. Dion Drena Beljo je vratio nadu domaćinu smanjivši u 44. minuti, no u posljednjim trenucima susreta El Ouahdi je pogodio za velikih 3-1.

Na društvenim mrežama nižu se reakcije nezadovoljnih navijača Dinama, a u nastavku prenosime neke od komentara koji su prikupili najviše reakcija na društvenim mrežama:

  • Jedva čekam dan kad ćete objaviti da Mario Kovačević napušta klupu Dinama.
  • Realnost za ovu ekipu s takvim trenerom.
  • Dinamo nije igrao dobro, ali jedini tko je stvarno zaslužio da ga se izvadi bio je očajni Hoxha. Umjesto njega trebalo je uvesti Bakrara i gotovo. Vađenjem Stojkovića, Belje i Zajca, a uvođenjem Solde, Lisice, Vidovića i Varele, Kovačević je praktički odustao od izjednačenja i potpisao ispadanje.
  • Trenerčiću, odlazi više iz Dinama. Da imaš imalo svog ja, sam bi otišao.
  • Prvo treba promijeniti trenera i Bobana i njegove vrhunske transfere, a nakon toga odmah Vidoviću uzeti broj 10 i poslati ga u Njemačku.
  • Ispali smo prelagano od trećeligaške europske ekipe. Ali ovo je normalno jer je ovo najlošiji Dinamo u zadnjih 20 godina. Daleko najlošiji. Zahvaljujući Bobanu. Od igrača jedino što vrijedi su ostaci od prošle generacije, Livaković i Mišić. Trener je antitalent što se tiče znanja. A još veći problem je što je kukavica. Uz sve to, jako dobro se vidjelo da je ekipa fizički nespremna. Svaka izbijena lopta i svaka odbijena je njihova. Lisica, Soldo, Bakrar, Vidović, to su igrači za ŽNL. Nije problem poraz, nego je problem što izgledamo prejadno, prenemoćno, tužno do boli. S toliko loših primanja, krivih dodavanja, izgubljenih duela i fizičke nemoći, gubimo od prosječnih ekipa. A Zrinjski može protiv Crystal Palacea, a mi ovako jadni da ne možeš vjerovati.
  • Moramo moliti Boga da ostali u HNL-u nastave biti ovako loši, to je jedini način da ostanemo prvi. Protiv ekipe koja je u drugom poluvremenu izašla braniti se, ti nemaš nijedan šut. Kovačeviću, sam si daj otkaz. Ponudite Jakiroviću ozbiljne novce da vam udijeli pokoji savjet.
  • Veze nema Kovačević s trenerom. To je Bobanov pijun — što mu on kaže na slušalicu, tako ovaj radi. Zato ne krivite trenera…
  • Ovo se više ne da gledati. Sramota. Totalno nepripremljena utakmica. Žalosno.
  • Nema veze, dobar je čovjek taj Kovačević!
  • Kovačeviću, imaš li obraza? Sram te bilo. Nije ti ovo Slaven Belupo. Tebi je vrhunac dosega pobijediti Osijek u raspadu i Istru i s tim se hvaliti! Isto pitanje vrijedi i za Bobana!

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Pošalji komentar Pročitaj komentare (1)

Najčitanije vijesti - Europa League