Kovačević nakon remija: ‘Malmo je prvak Švedske, a mi smo se postavili kao favoriti i dominirali’

xNatasaxKupljenikx via Guliver

Dinamo je odigrao 1:1 protiv Malmoa u trećem kolu Europa lige u Švedskoj.

Domaćin je poveo pogotkom Oscara Lewickog u prvoj minuti sudačke nadoknade prvog poluvremena, dok je Cardoso Varela u 96. minuti, nakon asistencije Monsefa Bakrara, donio bod zagrebačkoj momčadi. Oba Dinamova junaka ušla su s klupe.

VIDEO / Mladi Varela u dubokoj sudačkoj nadoknadi zabio za bod Dinama protiv Malmoa!

Nakon utakmice izjavu je dao trener Mario Kovačević, a Dinamo se trenutno nalazi na četvrtom mjestu skupine s ukupno sedam bodova.

“Postavili smo se kako treba. Nismo smjeli primiti gol. Znali smo da će biti još prilika, dominirali smo, ali utakmica nekad ode ukrivo. Žao mi je što nismo zabili gol nešto ranije. Moramo biti zadovoljni s ovim bodom. Zatvorili su nam sredinu. Imali smo dobre centaršuteve, ali trebalo nas je biti više u šesnaestercu. Nismo se predali do kraja, igrači s klupe su napravili dobar pritisak i zasluženo smo došli do boda”, rekao je Kovačević pa dodao:

“Može reći tko što hoće, ali Malmö je prvak Švedske, a mi smo se postavili kao favoriti i dominirali smo. Svaki bod nam je veselje u Europi. Htjeli smo danas pobijediti, ali zadovoljni smo s bodom i svi bismo prihvatili sedam bodova nakon tri utakmice da nam je netko ponudio.”