Kovačević: Malo smo se opustili nakon 2:0, Kulenoviću je isto igrao sat vremena ili tri minute

Damir Krajac CROPIX via Guliver

Dinamo je u okviru sedmog kola ligaške faze Europa lige na domaćem terenu uvjerljivo nadigrao rumunjski FCSB i slavio s 4:1.

Dion Drena Beljo predvodio je Modre s dva postignuta pogotka, dok su se uz njega među strijelce upisali Monsef Bakrar, koji je otvorio susret, te Sandro Kulenović, koji je zaključio golijadu. Jedini pogodak za gostujuću momčad postigao je Daniel Birligea.

Zagrebački klub ovom je pobjedom došao do iznimno vrijedna tri boda i značajno se približio plasmanu u play-off natjecanja.

Izjavu je nakon utakmice dao trener Dinama, Mario Kovačević:

“Moji igrači su zaslužili ovu pobjedu. Vjerovao sam da smo bolja ekipa. Otvorili smo jako dobro utakmicu, a onda se možda malo opustili pred kraj poluvremena. Tu sam se malo ljutio na svoje igrače na poluvremenu. Drugo poluvrijeme je bilo baš po našem guštu. Bilo je samo pitanje koliko ćemo golova zabiti. Vesele nas pobjeda i igra.”

Rezerve?

“Svi koji su ušli su jako dobro reagirali. Pet izmjena je jako bitno. Motiviram ih da svi iskoriste svoje šanse. Belju nisam ni htio mijenjati prije toga, bio je jako dobar. Sandro, što reći? Njemu je isto igrao minutu ili pola sata.”