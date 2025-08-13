Hrvatska će imati dva kluba u Europi, ali stanje s nacionalnim koeficijentom zabrinjava

Podijeli :

INPHO DanxClohessyx DC016076 by Guliver

Radomir Đalović u svojoj je sedmoj utakmici na međunarodnoj sceni došao do prve pobjede. Rijeka je u Dublinu svladala Shelbourne 3:1, nadoknadila poraz 1:2 s Rujevice i osigurala plasman u play-off Europske lige.

Taj uspjeh znači i siguran nastup u skupinama UEFA-inih natjecanja — ako ispadne u play-offu Europske lige, Rijeka će automatski igrati u Konferencijskoj ligi.

Dinamo već ima zajamčeno mjesto u Europskoj ligi zahvaljujući visokom nacionalnom koeficijentu, koji je najvećim dijelom sam izborio, pa je jasno da će Hrvatska u ovoj sezoni imati najmanje dva predstavnika u europskim skupinama. Potencijalno bi im se mogao pridružiti i Hajduk, čime bi se ponovio uspjeh iz 2020., a možda i nadmašio ako svi prođu dalje.

Ipak, unatoč tim sportskim uspjesima, zabrinjava stanje hrvatske lige na UEFA-inoj ljestvici. Prema podacima Football Meets Data, SuperSport HNL je tek 21. liga Europe s 22.375 bodova, iza Cipra, Švicarske, Izraela i Austrije. Odmah iza Hrvatske nalazi se srpska Superliga, koja zaostaje samo 0.625 bodova.