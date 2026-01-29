Evo protiv koga Dinamo može igrati u nokaut fazi Europa lige

Dinamo je poražen od Midtjyllanda u Danskoj s 2:0, ali je unatoč tom porazu uspio izboriti prolazak u nokaut-fazu Europa lige!
Pogotke za domaćine u drugom poluvremenu postigli su Aral Simsir i Victor Bak Jensen, no zagrebačkom klubu su išli na ruku rezultati ostalih utakmica, što mu je osiguralo nastavak europskog natjecanja.
Plavi su ligašku fazu završili na 23. mjestu ljestvice, što znači da će u doigravanju igrati protiv belgijskog Genka ili talijanske Bologne. Izravno u osminu finala plasiralo se prvih osam momčadi, dok su klubovi od 9. do 24. mjesta upućeni u dodatno doigravanje prema unaprijed određenom sustavu ždrijeba.
Dinamo, kao 23. momčad, zajedno s 24. Brannom čeka protivnika između 9. Genka i 10. Bologne. Ždrijeb play-offa nokaut-faze održat će se u petak 30. siječnja od 13 sati.
Prva utakmica na rasporedu je u četvrtak 19. veljače, a uzvrat tjedan dana kasnije. Dinamo će prvi susret igrati na domaćem terenu, dok će uzvrat biti u gostima.
Potencijalni parovi doigravanja:
Genk / Bologna – Dinamo / Brann
Stuttgart / Ferencvaros – Celtic / Ludogorets
Nottingham Forest / Viktoria Plzen – Fenerbahce / Panathinaikos
Crvena zvezda / Celta Vigo – PAOK / Lille
