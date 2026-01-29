Evo protiv koga Dinamo može igrati u nokaut fazi Europa lige

Pogotke za domaćine u drugom poluvremenu postigli su Aral Simsir i Victor Bak Jensen, no zagrebačkom klubu su išli na ruku rezultati ostalih utakmica, što mu je osiguralo nastavak europskog natjecanja.

Modri razočarali, ali se provukli u play-off EL! VIDEO / Pogledajte kako je Midtjylland udvostručio vodstvo protiv Dinama!

Plavi su ligašku fazu završili na 23. mjestu ljestvice, što znači da će u doigravanju igrati protiv belgijskog Genka ili talijanske Bologne. Izravno u osminu finala plasiralo se prvih osam momčadi, dok su klubovi od 9. do 24. mjesta upućeni u dodatno doigravanje prema unaprijed određenom sustavu ždrijeba.

Dinamo, kao 23. momčad, zajedno s 24. Brannom čeka protivnika između 9. Genka i 10. Bologne. Ždrijeb play-offa nokaut-faze održat će se u petak 30. siječnja od 13 sati.

Prva utakmica na rasporedu je u četvrtak 19. veljače, a uzvrat tjedan dana kasnije. Dinamo će prvi susret igrati na domaćem terenu, dok će uzvrat biti u gostima.