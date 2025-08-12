Evo koliko je Rijeka zaradila prolaskom Shelbournea

Podijeli :

Igor Kupljenik SPP via Guliver

Rijeka je u uzvratnom susretu trećeg kola kvalifikacija za Europa ligu u Dublinu svladala irski Shelbourne rezultatom 3:1 i tako izborila plasman u play-off.

Ključ prolaska bile su dvije sjajne realizacije – Toni Fruk zabio je u prvom poluvremenu, a Thiago Dantas potvrdio pobjedu u nastavku.

U posljednjoj kvalifikacijskoj rundi Rijeku čeka dvoboj koji će odlučiti hoće li, poput Dinama, igrati u skupini Europa lige ili će sezonu nastaviti u Konferencijskoj ligi. Potencijalni protivnik bit će austrijski Wolfsberger ili grčki PAOK, koji su u prvoj utakmici odigrali 0:0 u Grčkoj, a uzvrat se igra u Austriji.

Financijski, Rijeka je već osigurala značajan prihod – 700 tisuća eura od nagrada za dosadašnje kvalifikacije te dodatnih 175 tisuća eura samo za ulazak u play-off, čime ukupna zarada iznosi 875 tisuća eura. Proboj u skupinu Konferencijske lige donio bi još 3.2 milijuna eura, dok bi ulazak u skupinu Europa lige vrijedio 4.3 milijuna eura.