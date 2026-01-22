Branič Vatrenih nastavlja igrati sjajno za senzaciju Europa lige, zabio je najraniji gol u karijeri

Podijeli :

Danski Midtjylland bit će posljednji protivnik Dinama u ligaškoj fazi Europa lige. Kolo prije tog susreta danska momčad gostuje kod norveškog Branna, a taj je dvoboj već u tijeku. Gosti su vrlo rano došli do prednosti pogotkom hrvatskog reprezentativca Martina Erlića.

Midtjylland ove sezone igra sjajno u Europa ligi te je prema trenutačnim rezultatima vodeća momčad natjecanja. U Norvešku su stigli s ciljem potvrde plasmana među osam najboljih, koji donosi izravan ulazak u osminu finala. Dočekali su ih teški uvjeti – temperatura ispod ništice te gotovo zaleđen i blatnjav teren.

Već u trećoj minuti Danci su izborili korner koji nisu iskoristili, no ubrzo su dobili novu priliku iz kuta. Nakon kratke kombinacije uslijedio je ubačaj na prvu stativu, gdje je iskusni Philip Billing glavom produžio loptu, a Erlić ju je ispred gola također glavom poslao u mrežu.

Za hrvatskog braniča to je bio 15. pogodak u karijeri, a ujedno i najraniji. Naime, s 27 godina zabio je već u četvrtoj minuti, čime je nadmašio svoj dosadašnji rekord iz 2023., kada je kao igrač Sassuola pogodio u sedmoj minuti utakmice protiv Cagliarija u gostima. Taj susret ostao je zapamćen po dramatičnom raspletu, jer je Cagliari tada golovima u 94. i 99. minuti stigao do potpunog preokreta.