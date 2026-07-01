Ekvadorac druga ‘žrtva‘ novog nogometnog pravila. Slovenac nije imao milosti

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(AP Photo/Eduardo Verdugo) via Guliver Image

Pravilo, koje je izazvalo brojne rasprave u nogometnoj javnosti, ipak ima određene iznimke. Jedna od njih navodno se odnosila na Judea Bellinghama, koji je tijekom utakmice Svjetskog prvenstva razgovarao sa suparnikom dok je rukama prekrivao usta, ali bez elemenata sukoba ili nesportskog ponašanja.

Nogometna reprezentacija Meksika pobijedila je Ekvador 2:0 i plasirala se u osminu finala Svjetskog prvenstva. Utakmicu su obilježili pogoci Juliana Quinonesa i Raula Jimeneza, ali i kontroverzni crveni karton u sudačkoj nadoknadi.

Meksiko je do pobjede došao zahvaljujući pogocima u prvom poluvremenu, dok Ekvador u nastavku nije uspio ozbiljnije ugroziti rezultat.

U 94. minuti ekvadorski branič Piero Hincapié zaradio je izravni crveni karton nakon sukoba sa suparnikom Santiagom Giménezom. Nakon pregleda snimke putem VAR-a, slovenski sudac Slavko Vinčić odlučio je isključiti braniča.

Kontroverzu je izazvala činjenica da je Hincapié tijekom rasprave prekrio usta rukom dok je razgovarao s protivnikom, što je prema novom FIFA-inom pravilu – u javnosti već prozvanom “Viníciusov zakon” – sankcionirano crvenim kartonom.

Prema pravilniku usvojenom u travnju, igrači mogu biti isključeni ako tijekom komunikacije sa suparnikom pokrivaju usta, kako bi se spriječile potencijalne uvrede i nesportsko ponašanje.

Hincapié je tako postao drugi igrač koji je isključen zbog ove interpretacije pravila, nakon Paragvajca Miguela Almiróna, kojeg su mediji ranije nazvali “pokusnim kunićem” nove regulative.

Pravilo, koje je izazvalo brojne rasprave u nogometnoj javnosti, ipak ima određene iznimke. Jedna od njih navodno se odnosila na Judea Bellinghama, koji je tijekom utakmice Svjetskog prvenstva razgovarao sa suparnikom dok je rukama prekrivao usta, ali bez elemenata sukoba ili nesportskog ponašanja.

Meksiko je ovom pobjedom osigurao plasman u osminu finala, dok je Ekvador završio svoj nastup na turniru.